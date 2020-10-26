Жителі Полтавщини майже 270 разів заявили до поліції про порушення на виборах

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Упродовж місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня, до поліції Полтавщини надійшло 269 інформацій від громадян, спостерігачів та представників мас-медіа про ймовірні порушення виборчого законодавства. Про це інформує поліція Полтавської області.





За результатами розгляду повідомлень поліція склала 35 адміністративних протоколів. Найбільше було повідомлень про незаконну агітацію та публічне розголошення виборцем результатів свого волевиявлення. Також інформували про ймовірний підкуп виборців – це перевіряє поліція.









Понад 20 протоколів поліція склала за публічне розголошення виборцем результатів волевиявлення (ч. 1 ст. 212-22 Кодексу України про адміністративні правопорушення), 6 – за пошкодження, приховування свого виборчого бюлетеня (ст. 212-23 КУпАП).





Також по два протоколи склали за дрібне хуліганство (ст. 173) та порушення правил карантину (ст. 44-3). Понад 200 повідомлень, зареєстрованих органами поліції, – на стадії розгляду та прийняття правового рішення.