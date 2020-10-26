Жителі Полтавщини майже 270 разів заявили до поліції про порушення на виборах

Упродовж місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня, до поліції Полтавщини надійшло 269 інформацій від громадян, спостерігачів та представників мас-медіа про ймовірні порушення виборчого законодавства. Про це інформує поліція Полтавської області.
За результатами розгляду повідомлень поліція склала 35 адміністративних протоколів. Найбільше було повідомлень про незаконну агітацію та публічне розголошення виборцем результатів свого волевиявлення. Також інформували про ймовірний підкуп виборців – це перевіряє поліція.
Понад 20 протоколів поліція склала за публічне розголошення виборцем результатів волевиявлення (ч. 1 ст. 212-22 Кодексу України про адміністративні правопорушення), 6 – за пошкодження, приховування свого виборчого бюлетеня (ст. 212-23 КУпАП).
Також по два протоколи склали за дрібне хуліганство (ст. 173) та порушення правил карантину (ст. 44-3). Понад 200 повідомлень, зареєстрованих органами поліції, – на стадії розгляду та прийняття правового рішення.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.