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У Кременчуці склали протокол за порушення агітаційної «тиші»

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 235

 

Передвиборчу агітацію помітив кременчужанин на зупинці та викликав поліцію

Сьогодні в Україні день тиші. Тобто, передвиборча агітація у Кременчуці заборонена. Проте на вулицях все ж можна знайти агітацію. Наприклад, перевиборний банер помітив кременчужанин Артем на зупинці «Палац культури КрАЗ». Хлопець одразу викликав поліцейських.


Артем повідомив «Телеграфу», що на місце приїхав і сам кандидат Т. у районну раду. Він пояснив, що буцімто вчора банер викрали, а сьогодні його повернули на місце. Кандидат у депутати свою рекламу забрав.


Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, щодо цього факту склали протокол за порушення ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф для громадян – від 1700 до 3400 гривень, для посадових осіб – від 3400 до 5100 гривень.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: ТелеграфЪ
Теги: день тишины вибори админпротокол
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