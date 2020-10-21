У Кременчуці склали протокол за порушення агітаційної «тиші»

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 235

Сьогодні в Україні день тиші. Тобто, передвиборча агітація у Кременчуці заборонена. Проте на вулицях все ж можна знайти агітацію. Наприклад, перевиборний банер помітив кременчужанин Артем на зупинці «Палац культури КрАЗ». Хлопець одразу викликав поліцейських.





Артем повідомив «Телеграфу», що на місце приїхав і сам кандидат Т. у районну раду. Він пояснив, що буцімто вчора банер викрали, а сьогодні його повернули на місце. Кандидат у депутати свою рекламу забрав.





Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, щодо цього факту склали протокол за порушення ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф для громадян – від 1700 до 3400 гривень, для посадових осіб – від 3400 до 5100 гривень.