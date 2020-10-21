У Кременчуцькому 10-річна грибниця налякала дідуся

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 147

Онука загубилася під час збирання грибів. Поки на місце приїхали правоохоронці, дівчина знайшлася

Сьогодні, 24 жовтня, близько 9.00 про зникнення дитини до поліції повідомив дідусь. Вони разом з 10-річною онукою збирали гриби у лісі, що поблизу села Білоцерківка. Про це інформує поліція Полтавщини.





На розшук дитини підняли працівників районного підрозділу поліції та кінологів. Однак коли екіпаж групи реагування патрульної поліції Кременчуцького району прибув до місця пошуків, юну грибницю вже обіймав щасливий дідусь. Дитина самостійно відшукала доріжку, що вивела її з лісових хащ.





Радісний момент правоохоронці «закріпили» настановами на майбутнє.





У поліції нагадують: контролюйте пересування дітей під час відпочинку у лісах та парках, підтримуйте з ними постійний зв’язок.