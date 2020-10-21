У Полтаві водій в'їхав у припарковану машину та намагався довести, що то не він

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 968

Після ДТП чоловік зателефонував у поліцію та повідомив, що його машину викрали

У Полтаві нетверезий водій став причиною ДТП, а потім заявив, що його автомобіль викрали.





Як повідомили у патрульній поліції Полтавської області, у ніч на 24 жовтня у Полтаві на вулиці Шевченка водій автомобіля Daewoo в’їхав у припаркований автобус «Рута». Обійшлось без травмованих. Після цього 21-річний керманич покинув автівку і зник у невідомому напрямку.





Згодом у чоловіка виникла ідея – зателефонувати в поліцію і повідомити, що автомобіль у нього викрали. Проте уникнути відповідальності йому не вдалося. Патрульні доставили заявника на місце автопригоди, де очевидці події підтвердили, що саме він керував легковиком в момент зіткнення.





Окрім цього, за результатами проходження огляду у лікаря-нарколога стало відомо, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На горе-водія інспектори склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокол за ст.122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП, а також протокол за ч.1 ст.130 (Керування автомобілем у стані сп'яніння) КУпАП. Легковик евакуювали на арештмайданчик.







