Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві водій в'їхав у припарковану машину та намагався довести, що то не він

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 968

 

Після ДТП чоловік зателефонував у поліцію та повідомив, що його машину викрали

У Полтаві нетверезий водій став причиною ДТП, а потім заявив, що його автомобіль викрали.


Як повідомили у патрульній поліції Полтавської області, у ніч на 24 жовтня у Полтаві на вулиці Шевченка водій автомобіля Daewoo в’їхав у припаркований автобус «Рута». Обійшлось без травмованих. Після цього 21-річний керманич покинув автівку і зник у невідомому напрямку.


Згодом у чоловіка виникла ідея – зателефонувати в поліцію і повідомити, що автомобіль у нього викрали. Проте уникнути відповідальності йому не вдалося. Патрульні доставили заявника на місце автопригоди, де очевидці події підтвердили, що саме він керував легковиком в момент зіткнення.


Окрім цього, за результатами проходження огляду у лікаря-нарколога стало відомо, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На горе-водія інспектори склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокол за ст.122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП, а також протокол за ч.1 ст.130 (Керування автомобілем у стані сп'яніння) КУпАП. Легковик евакуювали на арештмайданчик.



0
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/poltavapolice
Теги: Полтава ДТП
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх