Кременчужани переходять на зимовий час у день виборів

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 228 Коментарів: 1

За місяць кременчужани перейдуть на зимовий час, а саме 25 жовтня. Перехід на зимовий час буде здійснюватися з суботи 24 жовтня на одну годину назад.





Якраз в день переведення годинників - 25 жовтня - в Україні будуть проходити місцеві вибори. Виборчі дільниці відкриються о 8.00 за зимовим часом.





Метеочутливим рекомендують готуватися до цієї події заздалегідь, щоб з легкістю увійти в новий режим.