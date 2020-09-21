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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Кременчужани переходять на зимовий час у день виборів

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 228 Коментарів: 1

 

Поспати можна на годину довше 

За місяць кременчужани перейдуть на зимовий час, а саме 25 жовтня. Перехід на зимовий час буде здійснюватися з суботи 24 жовтня на одну годину назад.


Якраз в день переведення годинників - 25 жовтня - в Україні будуть проходити місцеві вибори. Виборчі дільниці відкриються о 8.00 за зимовим часом.


Метеочутливим рекомендують готуватися до цієї події заздалегідь, щоб з легкістю увійти в новий режим.

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Автор: Альона Душенко
Теги: перехід часы годинник вибори
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 425
inattentive:
Сьогодні, 14:05

Жесткий карантин тоже введут после выборов .


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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