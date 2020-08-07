Агітація почнеться 15 вересня: ЦВК затвердила графік проведення місцевих виборів 2020 року

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Саме голосування 25 жовтня триватиме з 8.00 до 20.00. Підрахунок голосів триватиме до 6 листопада

8 серпня Центральна виборча комісія затвердила низку документів, які регулюють підготовку та проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня цього року, пише «Полтавщина» .





За планом, до 4 вересня продовжуватиметься формування виборчих комісій і підрахунок орієнтовної середньої кількості виборців у багатомандатних виборчих округах.





З 5 вересня почнеться офіційний виборчий процес: визначення місць для агітації, подання заявок місцевих організацій партій на участь у виборах, висування кандидатів, утворення виборчих округів, призначення спостерігачів, представників партій, уповноважених та довірених осіб.





Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з 15 до 24 вересня включно.





Передвиборчу агітацію кандидати офіційно зможуть розпочати наступного дня після того, як відповідна ТВК їх зареєструє. Змінити рішення щодо балотування вони зможуть лише до 5 жовтня.





Список виборців та іменні запрошення дільничні виборчі комісії отримають до 13 жовтня. Бюлетені виборчі комісії отримають не раніше 22 жовтня.





Також передбачена публікація проміжних фінансових звітів партій. Остаточні звіти мають опублікувати після виборів.





Агітація усіх кандидатів припиняється 24 жовтня. Цей день є так званим «днем тиші».





Саме голосування 25 жовтня триватиме з 8.00 до 20.00. Підрахунок голосів триватиме до 6 листопада.





Упродовж наступних 20 днів відбуватиметься реєстрація депутатів та формування сільських, селищних, міських та районних рад.





Оскільки внаслідок децентралізації були створені нові, укрупнені райони, то виникла колізія щодо того, який саме орган уповноважений утворювати районні ради. Зараз це питання з’ясовують на рівні ЦВК та міністерств.









Тож поки у Полтавській області призначено вибори у 60 селищних, сільських та міських громадах. Пізніше мають додатися і вибори у районні ради.









Кременчуцький район

Кам’янопотоківська сільська

Оболонська сільська

Омельницька сільська

Піщанська сільська

Пришибська сільська

Градизька селищна

Козельщинська селищна

Новогалещинська селищна

Семенівська селищна

Глобинська міська

Горішньоплавнівська міська

Кременчуцька міська





Полтавський район

Великорублівська сільська

Драбинівська сільська

Коломацька сільська

Ланнівська сільська

Мартинівська сільська

Мачухівська сільська

Михайлівська сільська

Нехворощанська сільська

Новоселівська сільська

Терешківська сільська

Щербанівська сільська

Білицька селищна

Диканська селищна

Котелевська селищна

Машівська селищна

Новосанжарська селищна

Опішнянська селищна

Скороходівська селищна

Чутівська селищна

Зіньківська міська

Карлівська міська

Кобеляцька міська

Полтавська міська

Решетилівська міська





Лубенський район

Новооржицька селищна

Оржицька селищна

Чорнухинська селищна

Гребінківська міська

Лубенська міська

Пирятинська міська

Хорольська міська





Миргородський район