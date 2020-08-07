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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Веслувальник Тарас Кузик став чемпіоном України серед молоді та юніорів

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 291

 

Вітаємо наших спортсменів

17-річний кременчужанин Тарас Кузик став чемпіоном України з веслування серед молоді та юніорів. Вихованець школи-інтернату спортивного профілю ім. Піддубного та КДЮСШ №1 Тарас Кузик зміг завоювати золоті нагороди на кількох дистанціях. 


Тарас Кузик, який є членом національної збірної України, став абсолютним чемпіонам серед юніорів. Тарас завоював перші місця на дистанціях: С-2 1000 м, С-1 200 м, С-4 500 м, С-4 200 м. На дистанції С-4 200 м – Антропов Данило разом із Кузиком Тарасом також завоювали І місце.


З 3 до 7 серпня у Дніпрі відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед молоді та юніорів. У цих змаганнях взяли участь вихованці КДЮСШ № 1: Тарас Кузик, Іван Білоус, Данило Антропов, Олег Варивода та Денис Ужва.


 


У віковій категорії молодь Іван Білоус виступав на дистанції С-2 200 м – 4 місце, С-4 200 м 4 місце.


Денис Ужва, Олег Варивода та Данило Антропов на дистанції С-4 1000 посіли 6 місце.


Олег Варивода та Денис Ужва на дистанції С-2 1000 м посіли 7 місце.


Вітаємо наших спортсменів та їх тренерів ЗТУ Віктора Демяновича Полівару та ЗМСУ Дмитра Анатолійовича Сабліна.

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Автор: Альона Душенко
Теги: веслування Тарас Кузик
компанія «Інтера Люкс»

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