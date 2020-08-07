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Поблизу Кременчука сталася смертельна ДТП (додано)

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 7 767

  

Аварія трапилася на дорозі «Піщане - Ялинці»

Сьогодні, 10 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода на відрізку дороги «Піщане - Ялинці». За інформацією Кременчуцького відділу поліції, в автопригоді є потерпілі.

 

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Автомобільний рух як в напрямку Недогарок, так і Кременчука, перекритий.


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Стало відомо, що зіткнулися автомобіль ВАЗ-2102 з вантажівкою «ГАЗ». Водій ВАЗу загинув на місці події. Дані учасників дорожньо-транспортної події, а також обставини зіткнення автомобілів наразі встановлює слідчо-оперативна група.


Додано: станом на 17.07 рух на дорозі відновили.


Додано: Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС повідомило, що загинув чоловік 1961 року народження. Тіло чоловіка з понівеченого автомобіля витягли рятувальники за допомогою пневмоелектроножиць, пневмоелектророзтискача та домкрата.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: h.kremenchug, Кременчуцький ВП, Кременчуцьке ДСНС
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»

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