Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
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Україна177680
Кременчук563
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

30 санітарних зон у Кременчуці: де хворіють найбільше

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 371

 

Кількість хворих збільшилася 

У Кременчуці, станом на 23 жовтня, налічується 568 хворих на COVID-19. У зв’язку цим, на територіях за місцем проживання цих кременчужан діють посилені протиепідемічні заходи. За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, наразі у Кременчуці діє 30 таких санітарних зон.


Мешканцям визначених санітарних зон необхідно дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус санітарна зона карантинна зона
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