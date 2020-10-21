30 санітарних зон у Кременчуці: де хворіють найбільше

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У Кременчуці, станом на 23 жовтня, налічується 568 хворих на COVID-19. У зв’язку цим, на територіях за місцем проживання цих кременчужан діють посилені протиепідемічні заходи. За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, наразі у Кременчуці діє 30 таких санітарних зон.





Мешканцям визначених санітарних зон необхідно дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).