Як кременчужанам не заплутатися у виборчих бюлетенях

На виборчій дільниці видадуть бюлетені різних кольорів: будьте уважними, заповнюючи їх
25 жовтня відбудуться місцеві вибори за новим Виборчим кодексом. Кременчужани обиратимуть міського голову, депутатів місцевих рад обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками – тобто, крім назв партій, ми побачимо прізвища конкретних кандидатів, за яких можна віддати свій голос. Нагадаємо, ми обиратимемо депутатів до трьох рад:
Виборчі бюлетені будуть різних кольорів. Звертаємо увагу на особливості заповнення кожного виборчого бюлетеня.
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Рожевий бюлетень – з виборів міського голови
На посаду міського голови у Кременчуці балотується 10 кандидатів. Треба обрати ОДНОГО кандидата та поставити позначку (галочку, плюсик чи будь-яку іншу) навпроти його прізвища.
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Світло-жовтий бюлетень – з виборів депутатів Кременчуцької міської ради
Як голосувати за кандидатів у ради різних рівнів - на ілюстрації
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Блакитний бюлетень – з виборів до Полтавської обласної ради
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Зелений бюлетень – з виборів до Кременчуцької районної ради
Важливо розуміти
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.