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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Як кременчужанам не заплутатися у виборчих бюлетенях

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 520

 

На виборчій дільниці видадуть бюлетені різних кольорів: будьте уважними, заповнюючи їх

25 жовтня відбудуться місцеві вибори за новим Виборчим кодексом. Кременчужани обиратимуть міського голову, депутатів місцевих рад обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками – тобто, крім назв партій, ми побачимо прізвища конкретних кандидатів, за яких можна віддати свій голос. Нагадаємо, ми обиратимемо депутатів до трьох рад:

  • Кременчуцької міської ради;
  • Полтавської обласної ради;
  • Кременчуцької районної ради (вперше).


Виборчі бюлетені будуть різних кольорів. Звертаємо увагу на особливості заповнення кожного виборчого бюлетеня.


Рожевий бюлетень – з виборів міського голови

 

На посаду міського голови у Кременчуці балотується 10 кандидатів. Треба обрати ОДНОГО кандидата та поставити позначку (галочку, плюсик чи будь-яку іншу) навпроти його прізвища.



В Кременчуге 10 претендентов на кресло мэра




Світло-жовтий бюлетень – з виборів депутатів Кременчуцької міської ради

 

  • Ліворуч буде зазначено назву партії та прізвище кандидата у списку (перший номер*). Треба вибрати ПАРТІЮ та поставити позначку навпроти неї у квадратику.
  • Праворуч (у другому квадратику) обираєте (за бажанням) кандидата від ЦІЄЇ Ж партії по вашому виборчому округу та ставите його номер у другому квадратику (за трафаретом або просто чітко).
  • Можна НЕ СТАВИТИ номер кандидата – тоді голоси підуть партії і
    розподілятимуться за квотою


Як голосувати за кандидатів у ради різних рівнів - на ілюстрації 


 


Блакитний бюлетень – з виборів до Полтавської обласної ради



  • Ліворуч буде зазначено назву партії та прізвище кандидата у списку (перший
    номер*). Треба вибрати ПАРТІЮ та поставити позначку навпроти неї у
    квадратику.
  • Праворуч (у другому квадратику) обираєте (за бажанням) кандидата від ЦІЄЇ Ж
    партії по вашому виборчому округу до облради та ставите його номер у другому
    квадратику (за трафаретом або просто чітко).
  • Можна НЕ СТАВИТИ номер кандидата – тоді голоси підуть партії, яку ви обрали, і
    розподілятимуться за квотою.



Зелений бюлетень – з виборів до Кременчуцької районної ради

  • Ліворуч буде зазначено назву партії та прізвище кандидата у списку (перший
    номер*). Треба вибрати ПАРТІЮ та поставити позначку навпроти неї у
    квадратику.
  • Праворуч (у другому квадратику) обираєте (за бажанням) кандидата від ЦІЄЇ Ж
    партії по вашому виборчому округу до Кременчуцької районної ради та ставите
    його номер у другому квадратику (за трафаретом або просто чітко).
  • Можна НЕ СТАВИТИ номер кандидата – тоді голоси підуть партії, яку ви обрали, і
    розподілятимуться за квотою.



Важливо розуміти

  • Голосуючи за ПАРТІЮ (у рожевому, блакитному та зеленому бюлетені) ви
    одночасно голосуєте і за ПЕРШИЙ НОМЕР* списку (у бюлетені він без номера).
    ПЕРШИЙ НОМЕР гарантовано проходить до ради відповідного рівня, якщо партія
    долає бар’єр 5%.
  • Голосувати слід за ОДНУ партію (в одному бюлетені) і за кандидата від ЦІЄЇ ж
    партії. Голос за конкретного кандидата додає йому шанси бути обраним до
    конкретної місцевої ради (міської, обласної чи районної)
  • НЕ МОЖНА голосувати за одну партію і позначати номер кандидата від іншої
    партії – бюлетень вважатиметься зіпсованим.



«Шпаргалка» для виборців Кременчука: як голосувати 25 жовтня


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: вибори місцеві вибори як голосувати бюлетені
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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