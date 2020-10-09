«Шпаргалка» для виборців Кременчука: як голосувати 25 жовтня

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 208

ТелеграфЪ розробив інструкцію для виборців: як голосувати, скільки бюлетенів нам видадуть та як правильно поставити позначки, аби підтримати своїх фаворитів.

У неділю, 25 жовтня, мають відбутися чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Головна відмінність цих виборів - ми вперше обиратимемо депутатів до рад усіх рівнів. Також ми вперше побачимо у бюлетенях, кого партія записала у свої списки.





В Україні вже традиційно, за кілька місяців до дня голосування, змінили виборче законодавство. Зміни значні: цього разу будуть абсолютно нові бюлетені, всі кандидати в депутати (в населених пунктах, де більше 10 тисяч виборців) мають балотуватися від якоїсь партії. Згідно з новим Виборчим кодексом місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками та з можливістю обрати одного з кандидатів зі списку партії.





На виборах до Кременчуцької міської ради багатомандатний міський округ поділений на 6 округів (замість 42, як раніше), хоча й обиратимемо знову 42 депутати. Через скорочення районів (до 4-х) у Полтавській області виборці Кременчука візьмуть участь у формуванні не лише міської та обласної (7-й округ) рад, а й Кременчуцької районної (1-й та 2-й округи) ради.



Кого обиратимемо

25 жовтня кременчужани обиратимуть міського голову, депутатів Полтавської обласної, Кременчуцької міської та Кременчуцької районної рад.

Вибори міського голови (мера міста) відбуватимуться за мажоритарною виборчою системою абсолютною більшістю. Тобто якщо жоден кандидат на крісло міського голови не набере 50% (та понад) голосів, доведеться проводити другий тур виборів. До нього пройде два кандидати, які отримали найвищу підтримку виборців у першому турі (за такою схемою мерів обирали і раніше, також для кандидатів у міські голови залишили і можливість самовисування).





Вибори депутатів до обласної, міської та районної рад проводитимуть за системою пропорційного представництва з відкритими виборчими списками. Це означає, що потрібно буде голосувати за партію та за кандидата зі списку партії у своєму територіальному окрузі (якщо проголосуєте лише за партію, вважатиметься, що підтримали весь список кандидатів). Цього року ця норма запрацює вперше, раніше до місцевих рад можна було йти самостійно. Тому ми обиратимемо і партію, і бажаних для себе кандидатів від неї. Це найсуттєвіша та найскладніша зміна законодавства, яка передбачає абсолютно новий вигляд виборчих бюлетенів.







Якими будуть бюлетені та як правильно їх заповнювати

Отже, кременчужани на виборчих дільницях отримають 4 бюлетені різного кольору:





1 – для голосування за кандидата на посаду міського голови Кременчука - світло-рожевого кольору

2 – для голосування за кандидатів у депутати Кременчуцької міської ради - світло-жовтого кольору

3 - для голосування за кандидатів до Полтавської обласної ради - блакитного кольору

4 - для голосування за кандидатів до Кременчуцької районної ради – світло-зеленого кольору

З бюлетенем для обрання міського голови все зрозуміло – позначку потрібно поставити навпроти прізвища обраного кандидата. А ось із бюлетенями до рад треба бути дуже уважним.





Ваші кроки такі:

Обираєте партію та ставите позначку («галочку», «плюсик») у першому квадраті для волевиявлення за партію. У другому квадраті вписуєте номер кандидата, за якого «вболіваєте», аби він отримав шанс набрати 25% і більше від виборчої квоти, щоб стати депутатом відповідної ради.









Вносити цифри для голосування за кандидата треба дуже уважно. Пишіть максимально точний номер, що вказаний поряд із його прізвищем (наприклад: не 3, а 03, не 1, а 01). Цифри необхідно вносити в другий квадратик для позначок, який розкреслений як трафарет (так колись писали індекси на конвертах). Проте головна вимога – написати цифру чітко, хоча б і не за трафаретом.



Як рахуватимуть голоси

Якщо із підрахунком голосів за міського голову все зрозуміло, то з партіями та депутатами – все набагато складніше. Тут враховуватиметься виборча квота. Так, аби партія пройшла до ради (районної, міської чи обласної), вона має подолати бар’єр у 5%. Потім рахуватимуть квоту (умовно кажучи, «ціну» одного мандата в перерахунку на голоси). Спочатку додаватимуть голоси за кожну партію, що отримала 5% , і отримане натуральне число ділитимуть на кількість депутатів у раді (вона – різна у кожній раді). Це і є виборча квота (ст. 257 Виборчого кодексу). Після цього загальну кількість голосів за партію поділять на виборчу квоту та отримають кількість місць партії в раді. З кожного із 6 округів у Кременчуці в міськраду зайде стільки депутатів, скільки партія набрала виборчих квот. Кандидати, які подолали бар’єр у 25% голосів від виборчої квоти, беруть участь в рейтингуванні на окрузі, незалежно від їхнього місця в обох списках.





Скільки часу рахуватимуть голоси? У громадянській мережі «Опора» припускають, що підрахунок на дільницях через таку складну систему може затягнутися на кілька днів, однак є шанси, що розроблять додаткові ІТ-інструменти для пришвидшення та перевірки.



На дільницю – зі своєю ручкою

Пам’ятаємо, що вибори проводяться під час епідемії COVID-19. Тому безпека – понад усе. Отже, не дивуйтесь, що вам вимірюватимуть температуру та проситимуть обробити руки антисептиком. Вхід та вихід із дільниць мають бути відокремлені. Одночасно біля столу видачі бюлетенів можуть перебувати не більше трьох осіб, а члени виборчої комісії мають сидіти не менш як за 1 метр одне від одного. Обов’язково візьміть із собою захисну маску та особисту ручку. Інакше на дільницю не пустять.











Коментар

«На вибори необхідно йти, хоча іноді й здається, що немає кого обирати»

Олександр Урін, політолог, доцент кафедри Теорії, історії держави та права КрНУ імені М.Остроградського:



