За добу в Україні виявили 5 728 нових випадків COVID-19, на Полтавщині - 284

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За добу на Полтавщині померло 7 пацієнтів з COVID-19

В Україні зафіксовано 5 728 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, на Полтавщині - 284.





За інформацією МОЗ, 10 жовтня (станом на 9:00) в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали. Загалом проведено 2 555 887 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 920 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 466 випадків;

Волинська область — 9 527 випадків;

Дніпропетровська область — 8 580 випадків;

Донецька область — 5 599 випадків;

Житомирська область — 8 024 випадки;

Закарпатська область — 10 761 випадок;

Запорізька область — 5 346 випадків;

Івано-Франківська область — 15 000 випадків;

Кіровоградська область — 1 288 випадків;

м. Київ — 26 995 випадків;

Київська область — 10 892 випадки;

Львівська область — 22 386 випадків;

Луганська область — 1 712 випадків;

Миколаївська область — 4 394 випадки;

Одеська область — 16 445 випадків;

Полтавська область — 4 206 випадків;

Рівненська область — 14 259 випадків;

Сумська область — 6 633 випадки;

Тернопільська область — 15 590 випадків;

Харківська область — 23 852 випадки;

Херсонська область — 1 806 випадків;

Хмельницька область — 8 464 випадки;

Чернівецька область — 16 137 випадків;

Черкаська область — 5 479 випадків;

Чернігівська область — 5 425 випадків.





За добу на Полтавщині зареєстровано 284 нових випадків захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 4205 випадків захворювання на COVID-19.





Одужав 1551 житель області, продовжують лікування 2587 людей, зокрема 110 дітей. Всього зареєстровано 67 летальних випадків, нових за добу – 7 (2 – Полтава, 2 – Кременчук, 1 – Горішні Плавні, 1 – Миргород, 1 – Машівський район).





За минулу добу зареєстровано 284 нові випадки.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 2117 (100 нових випадків),

Кременчук – 548 (62 нові випадки),

Полтавський район – 208 (11 нових випадків),

Миргород – 169 (4 нові випадки),

Лубни – 97 (21 новий випадок),

Лохвицький район – 86 (3 нові випадки),

Горішні Плавні – 80 (2 нові випадки),

Кременчуцький район – 77 (18 нових випадків),

Кобеляцький район – 62 (11 нових випадків),

Новосанжарський район – 62 (уточнено),

Миргородський район – 57,

Котелевський район – 54 (5 нових випадків),

Шишацький район – 54 (8 нових випадків),

Зіньківський район – 52 (7 нових випадків),

Диканський район – 50,

Хорольський район – 49 (4 нові випадки),

Лубенський район – 44 (2 нові випадки),

Гадяч – 39,

Гребінківський район – 39 (10 нових випадків),

Решетилівський район – 34 (4 нові випадки),

Глобинський район – 31,

Машівський район – 28,

Великобагачанський район – 26 (8 нових випадків),

Пирятинський район – 24 (1 новий випадок),

Карлівський район – 22,

Козельщинський район – 21 (2 нові випадки),

Гадяцький район – 20,

Чутівський район – 18,

Семенівський район – 16,

Оржицький район – 15 (2 нові випадки),

Чорнухинський район – 6.

Полтава та Миргород потрапили в «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки. У «жовтий» – міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони.





Нове зонування почне діяти з понеділка, 12 жовтня.