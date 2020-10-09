Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили 5 728 нових випадків COVID-19, на Полтавщині - 284

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 998

 

За добу на Полтавщині померло 7 пацієнтів з COVID-19

В Україні зафіксовано 5 728 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, на Полтавщині - 284.


За інформацією МОЗ, 10 жовтня (станом на 9:00) в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали. Загалом проведено 2 555 887 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 920 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 466 випадків;
  • Волинська область — 9 527 випадків;
  • Дніпропетровська область — 8 580 випадків;
  • Донецька область — 5 599 випадків;
  • Житомирська область — 8 024 випадки;
  • Закарпатська область — 10 761 випадок;
  • Запорізька область — 5 346 випадків;
  • Івано-Франківська область — 15 000 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 288 випадків;
  • м. Київ — 26 995 випадків;
  • Київська область — 10 892 випадки;
  • Львівська область — 22 386 випадків;
  • Луганська область — 1 712 випадків;
  • Миколаївська область — 4 394 випадки;
  • Одеська область — 16 445 випадків;
  • Полтавська область — 4 206 випадків;
  • Рівненська область — 14 259 випадків;
  • Сумська область — 6 633 випадки;
  • Тернопільська область — 15 590 випадків;
  • Харківська область — 23 852 випадки;
  • Херсонська область — 1 806 випадків;
  • Хмельницька область — 8 464 випадки;
  • Чернівецька область — 16 137 випадків;
  • Черкаська область — 5 479 випадків;
  • Чернігівська область — 5 425 випадків.

 


За добу на Полтавщині зареєстровано 284  нових випадків захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 4205 випадків захворювання на COVID-19.


Одужав 1551 житель області, продовжують лікування 2587 людей, зокрема 110 дітей. Всього зареєстровано 67 летальних випадків, нових за добу – 7 (2 – Полтава, 2 – Кременчук, 1 – Горішні Плавні, 1 – Миргород, 1 – Машівський район).


За минулу добу зареєстровано 284 нові випадки.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 2117 (100 нових випадків),
  • Кременчук – 548 (62 нові випадки),
  • Полтавський район – 208 (11 нових випадків),
  • Миргород – 169 (4 нові випадки),
  • Лубни – 97 (21 новий випадок),
  • Лохвицький район – 86 (3 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 80 (2 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 77 (18 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 62 (11 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 62 (уточнено),
  • Миргородський район – 57,
  • Котелевський район – 54 (5 нових випадків),
  • Шишацький район – 54 (8 нових випадків),
  • Зіньківський район – 52 (7 нових випадків),
  • Диканський район – 50,
  • Хорольський район – 49 (4 нові випадки),
  • Лубенський район – 44 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 39,
  • Гребінківський район – 39 (10 нових випадків),
  • Решетилівський район – 34 (4 нові випадки),
  • Глобинський район – 31,
  • Машівський район – 28,
  • Великобагачанський район – 26 (8 нових випадків),
  • Пирятинський район – 24 (1 новий випадок),
  • Карлівський район – 22,
  • Козельщинський район – 21 (2 нові випадки),
  • Гадяцький район – 20,
  • Чутівський район – 18,
  • Семенівський район – 16,
  • Оржицький район – 15 (2 нові випадки),
  • Чорнухинський район – 6.

Полтава та Миргород потрапили в «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки. У «жовтий» – міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони.


Нове зонування почне діяти з понеділка, 12 жовтня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»
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