За добу в Україні виявили 5 728 нових випадків COVID-19, на Полтавщині - 284

За добу на Полтавщині померло 7 пацієнтів з COVID-19
В Україні зафіксовано 5 728 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, на Полтавщині - 284.
За інформацією МОЗ, 10 жовтня (станом на 9:00) в Україні 256 266 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 887 летальних, 112 570 пацієнтів одужали. Загалом проведено 2 555 887 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 920 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 466 випадків;
- Волинська область — 9 527 випадків;
- Дніпропетровська область — 8 580 випадків;
- Донецька область — 5 599 випадків;
- Житомирська область — 8 024 випадки;
- Закарпатська область — 10 761 випадок;
- Запорізька область — 5 346 випадків;
- Івано-Франківська область — 15 000 випадків;
- Кіровоградська область — 1 288 випадків;
- м. Київ — 26 995 випадків;
- Київська область — 10 892 випадки;
- Львівська область — 22 386 випадків;
- Луганська область — 1 712 випадків;
- Миколаївська область — 4 394 випадки;
- Одеська область — 16 445 випадків;
- Полтавська область — 4 206 випадків;
- Рівненська область — 14 259 випадків;
- Сумська область — 6 633 випадки;
- Тернопільська область — 15 590 випадків;
- Харківська область — 23 852 випадки;
- Херсонська область — 1 806 випадків;
- Хмельницька область — 8 464 випадки;
- Чернівецька область — 16 137 випадків;
- Черкаська область — 5 479 випадків;
- Чернігівська область — 5 425 випадків.
За добу на Полтавщині зареєстровано 284 нових випадків захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 4205 випадків захворювання на COVID-19.
Одужав 1551 житель області, продовжують лікування 2587 людей, зокрема 110 дітей. Всього зареєстровано 67 летальних випадків, нових за добу – 7 (2 – Полтава, 2 – Кременчук, 1 – Горішні Плавні, 1 – Миргород, 1 – Машівський район).
За минулу добу зареєстровано 284 нові випадки.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 2117 (100 нових випадків),
- Кременчук – 548 (62 нові випадки),
- Полтавський район – 208 (11 нових випадків),
- Миргород – 169 (4 нові випадки),
- Лубни – 97 (21 новий випадок),
- Лохвицький район – 86 (3 нові випадки),
- Горішні Плавні – 80 (2 нові випадки),
- Кременчуцький район – 77 (18 нових випадків),
- Кобеляцький район – 62 (11 нових випадків),
- Новосанжарський район – 62 (уточнено),
- Миргородський район – 57,
- Котелевський район – 54 (5 нових випадків),
- Шишацький район – 54 (8 нових випадків),
- Зіньківський район – 52 (7 нових випадків),
- Диканський район – 50,
- Хорольський район – 49 (4 нові випадки),
- Лубенський район – 44 (2 нові випадки),
- Гадяч – 39,
- Гребінківський район – 39 (10 нових випадків),
- Решетилівський район – 34 (4 нові випадки),
- Глобинський район – 31,
- Машівський район – 28,
- Великобагачанський район – 26 (8 нових випадків),
- Пирятинський район – 24 (1 новий випадок),
- Карлівський район – 22,
- Козельщинський район – 21 (2 нові випадки),
- Гадяцький район – 20,
- Чутівський район – 18,
- Семенівський район – 16,
- Оржицький район – 15 (2 нові випадки),
- Чорнухинський район – 6.
Полтава та Миргород потрапили в «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки. У «жовтий» – міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони.
Нове зонування почне діяти з понеділка, 12 жовтня.