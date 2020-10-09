Кременчужанин розїжджав містом під наркотиками і з підробними документами

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Водія з ознаками наркотичного сп'яніння та, ймовірно, підробним водійським посвідченням зупинили патрульні

10 жовтня на проспекті Лесі Українки поліцейські зупинили Ford Mondeo за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у керманича інспектори помітили ознаки підробки посвідчення водія: відсутність елементів захисту — голограм встановленого зразку.





Також охоронці порядку виявили у 42-річного водія ознаки наркотичного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд у лікаря-нарколога. Від проходження огляду чоловік категорично відмовився, тому отримав від патрульних адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП.





На місце події викликали слідчих та експертів Кременчуцького відділу поліції.