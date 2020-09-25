В Кременчуге 10 претендентов на кресло мэра

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 1 907 Коментарів: 3

По состоянию на 25 сентября, в Кременчуге 10 претендентов на пост мэра города. Городская территориальная комиссия приняла их документы, но зарегистрированы ещё не все кандидаты. Срок подачи документов истек в 00.00 24 сентября. Больше претендентов не будет.



Вот перечень желающих стать мэром Кременчуга (в порядке подачи документов):





1. Малецкий Виталий (партия «За майбутнє», мэр Кременчуга);

2. Тертычный Геннадий (самовыдвиженец, общественный активист);

3. Пиддубная Оксана («Радикальна партія Ляшка», депутат горсовета);

4. Редькин Андрей (самовыдвиженец, работал в местном шоу-бизнесе, теперь активист);

5. Порчирян Сергей (партия «Слуга народа», бизнесмен);

6. Сидерка Татьяна (партия «Довіра», депутат горсовета);

7. Ярош Сергей (партия «Європейська солідарність», директор коммунального горводоканала в Горишних Плавнях);

8. Онищенко Алексей (самовыдвиженец);

9. Самойленко Юрий (партия «Сила і честь», ветеран АТО, замдиректора КП «Благоустройства Кременчуга»);

10. Иванян Геннадий (партия ОПЗЖ, депутат горсовета, бизнесмен).





В настоящее время идет регистрация кандидатов. О том, кого из них уже зарегистрировали, читайте позже.



Справка «Телеграфа»:

В 2015 году на пост мэра Кременчуга баллотировались 14 кандидатов. Трое из них снова идут на выборы – это Пиддубная, Иванян, Малецкий. А 11 уже сошли с дистанции.