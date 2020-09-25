В Кременчуге 10 претендентов на кресло мэра

По состоянию на 25 сентября, в Кременчуге 10 претендентов на пост мэра города. Городская территориальная комиссия приняла их документы, но зарегистрированы ещё не все кандидаты. Срок подачи документов истек в 00.00 24 сентября. Больше претендентов не будет.
Вот перечень желающих стать мэром Кременчуга (в порядке подачи документов):
1. Малецкий Виталий (партия «За майбутнє», мэр Кременчуга);
2. Тертычный Геннадий (самовыдвиженец, общественный активист);
3. Пиддубная Оксана («Радикальна партія Ляшка», депутат горсовета);
4. Редькин Андрей (самовыдвиженец, работал в местном шоу-бизнесе, теперь активист);
5. Порчирян Сергей (партия «Слуга народа», бизнесмен);
6. Сидерка Татьяна (партия «Довіра», депутат горсовета);
7. Ярош Сергей (партия «Європейська солідарність», директор коммунального горводоканала в Горишних Плавнях);
8. Онищенко Алексей (самовыдвиженец);
9. Самойленко Юрий (партия «Сила і честь», ветеран АТО, замдиректора КП «Благоустройства Кременчуга»);
10. Иванян Геннадий (партия ОПЗЖ, депутат горсовета, бизнесмен).
В настоящее время идет регистрация кандидатов. О том, кого из них уже зарегистрировали, читайте позже.
Справка «Телеграфа»:
В 2015 году на пост мэра Кременчуга баллотировались 14 кандидатов. Трое из них снова идут на выборы – это Пиддубная, Иванян, Малецкий. А 11 уже сошли с дистанции.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.