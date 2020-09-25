Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
Одужало:
Україна85133
Кременчук184
Померло:
Україна3827
Кременчук7
Топ новина, Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

В Кременчуге 10 претендентов на кресло мэра

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 1 907 Коментарів: 3

 

Трое уже претендовали на это кресло

По состоянию на 25 сентября, в Кременчуге 10 претендентов на пост мэра города. Городская территориальная комиссия приняла их документы, но зарегистрированы ещё не все кандидаты. Срок подачи документов истек в 00.00 24 сентября. Больше претендентов не будет.


Вот перечень желающих стать мэром Кременчуга (в порядке подачи документов):


1. Малецкий Виталий (партия «За майбутнє», мэр Кременчуга);
2. Тертычный Геннадий (самовыдвиженец, общественный активист);
3. Пиддубная Оксана («Радикальна партія Ляшка», депутат горсовета);
4. Редькин Андрей (самовыдвиженец, работал в местном шоу-бизнесе, теперь активист);
5. Порчирян Сергей (партия «Слуга народа», бизнесмен);
6. Сидерка Татьяна (партия «Довіра», депутат горсовета);
7. Ярош Сергей (партия «Європейська солідарність», директор коммунального горводоканала в Горишних Плавнях);
8. Онищенко Алексей (самовыдвиженец);
9. Самойленко Юрий (партия «Сила і честь», ветеран АТО, замдиректора КП «Благоустройства Кременчуга»);
10. Иванян Геннадий (партия ОПЗЖ, депутат горсовета, бизнесмен).


В настоящее время идет регистрация кандидатов. О том, кого из них уже зарегистрировали, читайте позже.


Справка «Телеграфа»:

В 2015 году на пост мэра Кременчуга баллотировались 14 кандидатов. Трое из них снова идут на выборы – это Пиддубная, Иванян, Малецкий. А 11 уже сошли с дистанции.

1
Автор: Лариса Артеменко
Теги: я буду мэром выборы мэра местные выборы выборы в Кременчуге кандидаты Кременчуг теризбирком ЦИК
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

4 394
Туся:
Сьогодні, 15:25

жодного достойного кандидата! 


10 4
1 515
solod:
Сьогодні, 16:17

Цитата: Туся

жодного достойного кандидата! 

А чиї прізвища у списку кандидатів вас би задовольнили?


3 0
4 059
zzzzzz:
Сьогодні, 16:20

Цитата: solod
Цитата: Туся

жодного достойного кандидата! 

А чиї прізвища у списку кандидатів вас би задовольнили?

новие лицаsmile


1 0
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

Схожі матеріали:



Вверх