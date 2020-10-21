Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 за добу: в Україні +7 тисяч

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Одужали 2 177 пацієнтів

В Україні зафіксовано 7 014 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗ України, станом на 24 жовтня в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померло 6 289 осіб, 139 755 пацієнтів одужали.


Загалом проведено 2 991 893 тестування методом ПЛР. За добу одужали 2 177 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 081 випадок;
  • Волинська область — 12 009 випадків;
  • Дніпропетровська область — 12 685 випадків;
  • Донецька область — 8 410 випадків;
  • Житомирська область — 11 748 випадків;
  • Закарпатська область — 12 801 випадок;
  • Запорізька область — 7 792 випадки;
  • Івано-Франківська область — 17 984 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 955 випадків;
  • м. Київ — 33 695 випадків;
  • Київська область — 14 247 випадків;
  • Львівська область — 26 868 випадків;
  • Луганська область — 3 083 випадки;
  • Миколаївська область — 6 790 випадків;
  • Одеська область — 21 491 випадок;
  • Полтавська область — 7 694 випадки;
  • Рівненська область — 17 257 випадків;
  • Сумська область — 10 112 випадків;
  • Тернопільська область — 18 849 випадків;
  • Харківська область — 32 112 випадків;
  • Херсонська область — 3 061 випадок;
  • Хмельницька область — 12 863 випадки;
  • Чернівецька область — 19 116 випадків;
  • Черкаська область — 7 921 випадок;
  • Чернігівська область — 7 786 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
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