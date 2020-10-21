COVID-19 за добу: в Україні +7 тисяч

В Україні зафіксовано 7 014 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗ України, станом на 24 жовтня в Україні 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померло 6 289 осіб, 139 755 пацієнтів одужали.
Загалом проведено 2 991 893 тестування методом ПЛР. За добу одужали 2 177 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 9 081 випадок;
- Волинська область — 12 009 випадків;
- Дніпропетровська область — 12 685 випадків;
- Донецька область — 8 410 випадків;
- Житомирська область — 11 748 випадків;
- Закарпатська область — 12 801 випадок;
- Запорізька область — 7 792 випадки;
- Івано-Франківська область — 17 984 випадки;
- Кіровоградська область — 1 955 випадків;
- м. Київ — 33 695 випадків;
- Київська область — 14 247 випадків;
- Львівська область — 26 868 випадків;
- Луганська область — 3 083 випадки;
- Миколаївська область — 6 790 випадків;
- Одеська область — 21 491 випадок;
- Полтавська область — 7 694 випадки;
- Рівненська область — 17 257 випадків;
- Сумська область — 10 112 випадків;
- Тернопільська область — 18 849 випадків;
- Харківська область — 32 112 випадків;
- Херсонська область — 3 061 випадок;
- Хмельницька область — 12 863 випадки;
- Чернівецька область — 19 116 випадків;
- Черкаська область — 7 921 випадок;
- Чернігівська область — 7 786 випадків.