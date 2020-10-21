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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині бійка вилилася у вбивство

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 853

 

43-річний чоловік отримав смертельні ножові поранення

41-річного жителя Лохвицького району підозрюють в умисному вбивстві свого знайомого. Чоловіки разом гостювали у товариша, в одному із сіл району, та вживали спиртні напої. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


За попередньою версією слідства, між гостями виникла сварка, потім – бійка. У результаті 43-річний чоловік отримав смертельні ножові поранення.


З місця події вилучили речові докази. Фігурантові повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою».


Якщо суд визнає чоловіка винним у скоєнні особливо тяжкого злочину, йому загрожує покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: вбивство ножевое ранение
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