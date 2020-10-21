На Полтавщині бійка вилилася у вбивство

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 853

41-річного жителя Лохвицького району підозрюють в умисному вбивстві свого знайомого. Чоловіки разом гостювали у товариша, в одному із сіл району, та вживали спиртні напої. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





За попередньою версією слідства, між гостями виникла сварка, потім – бійка. У результаті 43-річний чоловік отримав смертельні ножові поранення.





З місця події вилучили речові докази. Фігурантові повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою».





Якщо суд визнає чоловіка винним у скоєнні особливо тяжкого злочину, йому загрожує покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.