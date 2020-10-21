Бібліотекарка, історії з життя та Освенцим: що кременчужанам почитати на вихідних

Джоджо Мойес «Дарующий звезды»

Ця книга написана на реальних подіях. Вона розповідає про п’ятьох надзвичайних жінок-бібліотекарів, які доставляли книжки в найвіддаленіші гірські райони штата Кентуккі.

США. 1937 рік. Еліс виходить заміж за красеня Беннета Ван Кліва тільки для того, щоб вирватися з батьківського дому в Англії. Та дуже скоро зрозуміла, що змінила одну клітку на іншу. Саме тому вона й погоджується на роботу в досить незвичній бібліотеці по програмі Елеонори Рузвельт.

Марджері – очільниця бібліотеки, - самодостатня жінка, добре знає місцевих мешканців та їхні звичаї. Вона звикла все вирішувати сама, не питаючи порад у інших, а тому часто попадає в складні ситуації. Вони з Еліс швидко знаходять спільну мову та стають близькими подругами…