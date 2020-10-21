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Кременчук, Культура, Кременчуг

Бібліотекарка, історії з життя та Освенцим: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 12:48 Переглядів: 217

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Джоджо Мойес «Дарующий звезды»

Ця книга написана на реальних подіях. Вона розповідає про п’ятьох надзвичайних жінок-бібліотекарів, які доставляли книжки в найвіддаленіші гірські райони штата Кентуккі.

США. 1937 рік. Еліс виходить заміж за красеня Беннета Ван Кліва тільки для того, щоб вирватися з батьківського дому в Англії. Та дуже скоро зрозуміла, що змінила одну клітку на іншу. Саме тому вона й погоджується на роботу в досить незвичній бібліотеці по програмі Елеонори Рузвельт.

Марджері – очільниця бібліотеки, - самодостатня жінка, добре знає місцевих мешканців та їхні звичаї. Вона звикла все вирішувати сама, не питаючи порад у інших, а тому часто попадає в складні ситуації. Вони з Еліс швидко знаходять спільну мову та стають близькими подругами…

Анна Гавальда «Мені б хотілось, щоби мене десь чекав»

До цієї книги ввійшло 12 новел письменниці, яку називають «ніжним Уельбеком». Це історії з життя і про саме життя, зовнішня простота якого приховує безліч потаємних бажань, страхів, мрій та образ, а головне – любові. Вони надихають на роздуми, допомагають змінити звичний кут зору і побачити довкола себе те, чого раніше не помічав. Побачити і зрозуміти.

  
 

Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»

Ця книга написана на основі реальних подій із життя Людвіга (Лалі) Соколова словацького єврея, якого, як і багатьох інших, у роки Другої світової війни відправляють до табору смерті. Саме там у 1942 році він і зустрів Гіту Фурман.  У неї стерлося татуювання з порядковим номером, а він мав набити новий. Це було кохання з першого погляду і на все життя. Їм довелося пережити страшні випробування та розлуку. Та, врешті-решт, разом вони прожили щасливих 56 років.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги библиотека
компанія «Інтера Люкс»
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