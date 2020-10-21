Бібліотекарка, історії з життя та Освенцим: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Джоджо Мойес «Дарующий звезды»
Ця книга написана на реальних подіях. Вона розповідає про п’ятьох надзвичайних жінок-бібліотекарів, які доставляли книжки в найвіддаленіші гірські райони штата Кентуккі.
США. 1937 рік. Еліс виходить заміж за красеня Беннета Ван Кліва тільки для того, щоб вирватися з батьківського дому в Англії. Та дуже скоро зрозуміла, що змінила одну клітку на іншу. Саме тому вона й погоджується на роботу в досить незвичній бібліотеці по програмі Елеонори Рузвельт.
Марджері – очільниця бібліотеки, - самодостатня жінка, добре знає місцевих мешканців та їхні звичаї. Вона звикла все вирішувати сама, не питаючи порад у інших, а тому часто попадає в складні ситуації. Вони з Еліс швидко знаходять спільну мову та стають близькими подругами…
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Анна Гавальда «Мені б хотілось, щоби мене десь чекав»
До цієї книги ввійшло 12 новел письменниці, яку називають «ніжним Уельбеком». Це історії з життя і про саме життя, зовнішня простота якого приховує безліч потаємних бажань, страхів, мрій та образ, а головне – любові. Вони надихають на роздуми, допомагають змінити звичний кут зору і побачити довкола себе те, чого раніше не помічав. Побачити і зрозуміти.
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Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»
Ця книга написана на основі реальних подій із життя Людвіга (Лалі) Соколова словацького єврея, якого, як і багатьох інших, у роки Другої світової війни відправляють до табору смерті. Саме там у 1942 році він і зустрів Гіту Фурман. У неї стерлося татуювання з порядковим номером, а він мав набити новий. Це було кохання з першого погляду і на все життя. Їм довелося пережити страшні випробування та розлуку. Та, врешті-решт, разом вони прожили щасливих 56 років.