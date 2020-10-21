Майже 400 кременчужан не отримали субсидію через борги: як це виправити

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 1 125

Субсидію можуть призначити навіть з боргами - якщо розібратися з ними і виконати одну з умов

Через борги за комунальні послуги 383 домогосподарства у Кременчуці не отримали субсидію на міжопалювальний період (з першого травня). Таку інформацію повідомило управління соцзахисту населення Автозаводського та Крюківського районів.





Фахівці УСЗН підкреслюють, що житлова субсидія боржникам може бути призначена на новий період (опалювальний чи неопалювальний) за однієї з таких умов:

документального підтвердження сплати заборгованості;

укладення угоди про її реструктуризацію;

оскарження заборгованості в судовому порядку (прийняття ухвали про відкриття провадження у справі).

Зараз триває призначення субсидій на опалювальний сезон, і, вирішивши питання з боргами, отримати субсидію можна протягом двох місяців з початку такого сезону. В іншому випадку - з місяця, що настає за тим, у якому до УСЗН надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості, укладення угоди про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку.





Після виконання зазначених умов варто подати документи на субсидію до «Центру надання адміністративних послуг у місті Кременчуці».





Адреси для прийому:





вул. Приходька, 90, вул. Гагаріна, 14, вул. Героїв України, 11а (попередній запис на прийом за номерами: (096)097-15-88, (097)907-15-88. для заповнення заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати.





При собі мати паспорти, ідентифікаційні номери всіх членів домогосподарства, а також квитанції про сплату заборгованості або угоди про її реструктуризацію.





Додаткові роз’яснення щодо призначення житлової субсидії можна отримати в управліннях соціального захисту населення за адресами: