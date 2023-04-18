22 квітня ліцей «Політ» запрошує учнів 7-9 класів і їхніх батьків на день відкритих дверей

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Учні зможуть взяти участь в олімпіаді з навчальних предметів та пройти квест

22 квітня ліцей «Політ» запрошує учнів 7-9 класів і їхніх батьків на день відкритих дверей у ліцеї та олімпіаду з навчальних предметів «Пролісок-2023». Захід розпочнеться о 9.00 в офлайн-режимі (наживо).

Присутні матимуть можливість дізнатися основну інформацію про умови вступу до ліцею у 2023 році, узяти участь в олімпіаді з навчальних предметів «Пролісок», пройти квест «Навчання в умовах війни», познайомитися із закладом освіти наживо, поставити запитання щодо вступної кампанії адміністрації закладу.

Зареєструватися для участі в заході за посиланням. Усіх охочих чекають за адресою м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33, актова зала коледжу.