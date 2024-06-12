«Кременчук» подав попередню заявку на участь у Чемпіонаті України з хокею в сезоні-2024/25

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 157

Федерація хокею України оголосила команди, які подали перші попередні заявки на участь у наступному сезоні чемпіонату України з хокею.

Чинний віцечемпіон «Кременчук» надіслав підтвердження про свою участь у сезоні-2024/25.

Також у наступному сезоні має дебютувати одеський «Шторм», який також подав заявку.