«Кременчук» подав попередню заявку на участь у Чемпіонаті України з хокею в сезоні-2024/25

Федерація хокею України оголосила команди, які подали перші попередні заявки на участь у наступному сезоні чемпіонату України з хокею.
Чинний віцечемпіон «Кременчук» надіслав підтвердження про свою участь у сезоні-2024/25.
Також у наступному сезоні має дебютувати одеський «Шторм», який також подав заявку.
Попередній прийом заявок відбувається у довільній формі на пошту admin@favbetleague.com та триває до 1 липня.
Нагадаємо, що гравці хокейного клубу «Кременчук» отримали почесні грамоти від Полтавської ОВА.
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