Кременчуцьких журналістів відзначили Почесними грамотами ОВА (уточнено)

Нагороди вручив Антон Григорович Чубенко, заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації
Учора, 11 червня в залі засідань Полтавської обласної державної адміністрації Почесними грамотами Полтавської обласної військової адміністрації було відзначено і нагороджено кременчуцьких журналістів.
Нагороди вручив Антон Григорович Чубенко, заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Він привітав всіх присутніх на заході за святом та подякував за вагомий внесок в розвиток незалежної медіасфери Полтавщини.
Нагадаємо, що нещодавно Шевченка та Плаксій нагородила і Національна спілка журналістів України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.