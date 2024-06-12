Кременчуцьких журналістів відзначили Почесними грамотами ОВА (уточнено)

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Учора, 11 червня в залі засідань Полтавської обласної державної адміністрації Почесними грамотами Полтавської обласної військової адміністрації було відзначено і нагороджено кременчуцьких журналістів.

За багаторічну плідну працю на телевізійній і журналістській ниві та з нагоди Дня журналіста нагороджено:

Володимира Шевченка, очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України, тележурналіста, письменника, науковця, історика, етнографа, краєзнавця

Володимира Шевченка, очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України, тележурналіста, письменника, науковця, історика, етнографа, краєзнавця Анну Плаксій, тележурналістку, головну редакторку ПП ТРК «Візит» (Кременчук).

Нагороди вручив Антон Григорович Чубенко, заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Він привітав всіх присутніх на заході за святом та подякував за вагомий внесок в розвиток незалежної медіасфери Полтавщини.

Нагадаємо, що нещодавно Шевченка та Плаксій нагородила і Національна спілка журналістів України.