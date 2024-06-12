Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

На Кременчуччині подорожчали бензин та яйця, а подешевшали ранні овочі — моніторинг цін

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 350

 

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 11 червня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали яйця курячі, буряк та бензин. А подешевшали лише рання капуста та цибуля.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, більшість ранніх овочів, ягід та фруктів хоч і дешевшають, але не підпадають під моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби

подорожчали:

  • яйця курячі — на 1,70 грн за десяток;
  • буряк — на 0,22 грн за кг;
  • бензин — на 0,25 грн за літр.

подешевшали:

  • капуста рання — на 0,50 грн за кг;
  • цибуля ріпчаста — на 0,50 грн за кг.

Зазначимо, що учора фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області виявили завищені ціни на продукти у Кременчуці. Про це повідомили у пресслужбі управління.

Спеціалісти проаналізували місця торгівлі соціально значущими продуктами у Кременчуці та Пирятинській громаді й на п’яти об'єктах виявили перевищення цін на деякі товари.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті. Так, станом на 6 червня у Кременчуці подешевшали курячі яйця, соняшникова олія, буряк, молоко та цукор. Здорожчали ж рання капуста та ріпчаста цибуля.

 

ПО ТЕМІ:

Ціни на деякі продукти у Кременчуці завищені — Держпродспоживслужба 

На Кременчуччині подорожчали яйця та олія, а подешевшали ранні овочі – як змінилися ціни за тиждень

Про хитрощі супермаркетів: як не купляти непотрібне, не платити зайве та витрачати розумно

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Держпродспоживслужба моніторинг цін
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх