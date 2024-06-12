На Кременчуччині подорожчали бензин та яйця, а подешевшали ранні овочі — моніторинг цін

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 350

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 11 червня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали яйця курячі, буряк та бензин. А подешевшали лише рання капуста та цибуля.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, більшість ранніх овочів, ягід та фруктів хоч і дешевшають, але не підпадають під моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби

подорожчали:

яйця курячі — на 1,70 грн за десяток;

буряк — на 0,22 грн за кг;

бензин — на 0,25 грн за літр.

подешевшали:

капуста рання — на 0,50 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,50 грн за кг.

Зазначимо, що учора фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області виявили завищені ціни на продукти у Кременчуці. Про це повідомили у пресслужбі управління.

Спеціалісти проаналізували місця торгівлі соціально значущими продуктами у Кременчуці та Пирятинській громаді й на п’яти об'єктах виявили перевищення цін на деякі товари.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті. Так, станом на 6 червня у Кременчуці подешевшали курячі яйця, соняшникова олія, буряк, молоко та цукор. Здорожчали ж рання капуста та ріпчаста цибуля.