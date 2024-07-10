У Кременчуці у Сухому Кагамлику шукають людину (уточнено)

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Учора людину не знайшли, пошуки продовжуються сьогодні

У Кременчуці у річці Сухий Кагамлик шукають зниклу людину. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними рятувальників, інформація про нещасний випадок надійшла до них у вівторок, 9 липня, близько 18.40. Сталася подія поблизу провулку Великокохнівський.

Працівники комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» проводили пошуково-рятувальні роботи, проте учора людину так і не знайшли. Шукати зниклого продовжать і сьогодні.

Нагадаємо, лише за неділю, 7 липня, у водоймах Полтавщини виявили чотирьох потопельників.