Майже половина українців щомісяця заробляють менше 10 тис. грн — результати досліджень

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Для порівняння: торік кількість людей, які заробляли менш як 10 тисяч гривень на місяць, була більшою на 10%

Нині в Україні близько 43% громадян отримують щомісячну заробітну плату меншу ніж 10 тисяч гривень. Відповідне дослідження провела соціологічна компанія Gradus Research.

Для порівняння: у 2023 році таку зарплату отримували близько 53% українців.

Соціологи опитали понад 1600 респондентів. З низ 1166 осіб — представники широкої аудиторії населення, ще 472 людини — представники бізнесу ЕВА (Європейська Бізнес Асоціація).

Від 10 тисяч до 20 тисяч отримують 31% українців, а понад 20 тисяч гривень — 21%.

Також соціологи проаналізували, як змінився рівень доходу українців у порівнянні із 2021 роком, до початку повномасштабного вторгнення.

53% громадян заявляють, що рівень їхнього доходу знизився, 26% стверджують, що збільшився. Для 21% українців рівень їхнього доходу не змінився.

Більша частина опитаних (56%) вважає свої доходи недостатніми для гідної якості життя.

Лише 15% респондентів вважають свій рівень доходів достатнім для гідної якості життя, а от 26% заявляють, що він категорично недостатній.

І тільки 2% опитаних можуть похвалитися доходами, більш ніж достатніми для якісного життя.

Нагадаємо, у 2024 році Уряд двічі збільшував мінімальну заробітну плату українцям: із 1 січня — до 7100 грн, а з 1 квітня — до 8000 грн.