Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

Кременчуччина долучається до інвентаризації земельного фонду

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 0

 

Завдяки цьому громади зможуть ефективніше використовувати свої земельні ресурси

На Полтавщині триває інвентаризація земельного фонду. Участь у ньому уже взяла Козельщинська громада із Кременчуцького району. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

На Полтавщині вже п’ять громад долучилися до процесу інвентаризації земель. Цього разу — Кобеляцька, Козельщинська та Щербанівська територіальні громади, — говорить Пронін.

За словами керівника ОВА, така інвентаризація допоможе громадам ефективно використовувати земельні ресурси. Завдяки цьому вони матимуть повну інформацію про стан, межі та розміри земельних ділянок, що знаходяться на їхній території. 

Це допоможе громадам значно спростити механізм управління, а використання цих земель стане додатковим джерелом наповнення місцевих бюджетів.

Нагадаємо, цьогоріч власники сільськогосподарських земель на Кременчуччині могли подати заявку на отримання субсидії за обробку угідь.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: інвентаризація земельні ділянки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх