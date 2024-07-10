Кременчуччина долучається до інвентаризації земельного фонду

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 0

Завдяки цьому громади зможуть ефективніше використовувати свої земельні ресурси

На Полтавщині триває інвентаризація земельного фонду. Участь у ньому уже взяла Козельщинська громада із Кременчуцького району. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

На Полтавщині вже п’ять громад долучилися до процесу інвентаризації земель. Цього разу — Кобеляцька, Козельщинська та Щербанівська територіальні громади, — говорить Пронін.

За словами керівника ОВА, така інвентаризація допоможе громадам ефективно використовувати земельні ресурси. Завдяки цьому вони матимуть повну інформацію про стан, межі та розміри земельних ділянок, що знаходяться на їхній території.

Це допоможе громадам значно спростити механізм управління, а використання цих земель стане додатковим джерелом наповнення місцевих бюджетів.

Нагадаємо, цьогоріч власники сільськогосподарських земель на Кременчуччині могли подати заявку на отримання субсидії за обробку угідь.



