Фермерам Кременчуччини виплачуватимуть субсидію за обробку земель та утримання худоби

Кременчуцькі фермери можуть отримати відшкодування за тримання рогатої худоби та обробку земель. Про це 27 червня під час ранкового брифінгу розповів виконувач обов’язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Виплачуватимуть допомогу у 4 тисячі гривень на гектар обробленої землі сільськогосподарського призначення, що мають у своїй власності до 120 га угідь.
Власники від 3 до 100 корів можуть отримати по 7 тисяч гривень за кожну тварину, а власники кіз та овець — по 2 тисячі гривень за тварину при умові, що мають їх у господарстві від 5 до 500 голів.
Подавати заявки необхідно до Департаменту агропромислового розвитку. Реєстрація на відшкодування за обробку земель розпочалася у вівторок, 25 червня, а на відшкодування за утримання худоби — сьогодні, 27 червня.
Нагадаємо, також сьогодні під час брифінгу Артем Даценко розповів, що на Кременчуччині уже розпочалися жнива.
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