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Фермерам Кременчуччини виплачуватимуть субсидію за обробку земель та утримання худоби

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 118

 

Для отримання субсидії потрібно подати заявку до Департаменту агропромислового розвитку

Кременчуцькі фермери можуть отримати відшкодування за тримання рогатої худоби та обробку земель. Про це 27 червня під час ранкового брифінгу розповів виконувач обов’язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Виплачуватимуть допомогу у 4 тисячі гривень на гектар обробленої землі сільськогосподарського призначення, що мають у своїй власності до 120 га угідь. 

Власники від 3 до 100 корів можуть отримати по 7 тисяч гривень за кожну тварину, а власники кіз та овець — по 2 тисячі гривень за тварину при умові, що мають їх у господарстві від 5 до 500 голів.

Подавати заявки необхідно до Департаменту агропромислового розвитку. Реєстрація на відшкодування за обробку земель розпочалася у вівторок, 25 червня, а на відшкодування за утримання худоби — сьогодні, 27 червня.

— Але подати заявки аграріям треба найближчим часом. Тому що кошти на відшкодування обмежені, і хто перший заявку подасть — той гроші й отримає, — повідомив Даценко.

Нагадаємо, також сьогодні під час брифінгу Артем Даценко розповів, що на Кременчуччині уже розпочалися жнива.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: аграрії фермери субсидія земля худоба гроші
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