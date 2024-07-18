Чи можливо стати на військовий облік 17-річним юнакам за кордоном — відповідь посольства України у Німеччині

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 176

Читачка «Кременчуцького Телеграфа», яка підняла цю проблему для дослідження нашим виданням, поділилася відповіддю українського посольства на її запит

Минулого тижня на звернення нашої читачки Ірини «Кременчуцький Телеграф» досліджував питання, як стати на військовий облік призовників 17-річному юнаку, що знаходиться за кордоном. Її сину, який виїхав до Німеччини разом з нею ще на початку повномасштабної війни, цього року виповнилося 17 років.

Кременчужанка, бажаючи виконати усі вимоги закону, намагалася поставити його на військовий облік призовників в українському консульстві в Німеччині. Втім, як це можна практично зробити вона ніде не могла дізнатися. Зокрема, мовчало й українське посольство у Німеччині, до якого вона письмово зверталася.

— Невже для того, щоб стати на військовий облік, потрібно їхати в Україну? Приїхати з Польщі чи Німеччини ще можна, хоча теж непросто та й дорого. А як бути тим, хто виїхав до США чи Канади? — запитувала мати юнака під час дзвінка до редакції.

Вона додала, що ця проблема стосується не тільки її родини, а багатьох українських біженців за кордоном.

Як стати на військовий облік призовників 17-річному юнаку, що знаходиться за кордоном

Ми розібралися, що означає приписка 17-річних юнаків до призовних дільниць та військовий облік призовників, отримали пояснення від представника Кременчуцького районного ТЦК та СП та речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна. Хоч і безрезультатно, але намагалися отримати відповідь на «гарячій лінії» Міноборони та самостійно дослідили це питання у нормативних актах з цього приводу:

Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

постанові Кабміну від 21.03.2002 року № 352 «Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу»;

постанові Кабміну від 30.12.2022 року № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Нам не вдалося знайти у законодавстві України норму, яка б дозволяла 17-річним юнакам стати на військовий облік та приписатися до призовної дільниці в українському консульстві за кордоном.

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Втім, кременчужанка Ірина пообіцяла потрапити на прийом до українського консульства у Німеччині, з’ясувати це питання та розповісти нашому виданню, чи можливо це здійснити практично.

Вона таки отримала відповідь з посольства України у ФРН, яким поділилася з «Кременчуцьким Телеграфом».

— Питання уточнення (оновлення) даних щодо військового обліку громадян України не належить до компетенції закордонних дипломатичних установ України… Закордонні дипломатичні установи України не здійснюють військовий облік громадян України. Питання військового обліку врегульовані, зокрема, Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487. Відповідно до вимог Порядку військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки … на загальних засадах, — йдеться в офіційній відповіді українського посольства.

Тож, виходить, праві були ті українські громадяни у Німеччині, про яких нам розповідала кременчужанка, які приїжджали в Україну лише заради того, щоб поставити своїх дітей на військовий облік призовників, а потім поверталися.

Зважаючи на те, що після повномасштабного російського вторгнення близько 6 млн українських громадян виїхали за межі України і серед них чимало підлітків, яким виповнилося чи скоро виповниться 17 років, невирішеність цього питання на державному рівні створює для них чималі проблеми та змушує переважну більшість таких громадян порушувати норми чинного законодавства.