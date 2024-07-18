«Був справжнім патріотом», — мати загиблого Яна Гончарова розповіла про те, яким був син

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 672

Історія кожного воїна, який загинув, захищаючи Батьківщину, є трагічною і водночас героїчною. За кожним із них стоять родини, для яких ця втрата стає невимовним болем і постійним нагадуванням про жорстоку реальність війни. Ми поговорили з кременчужанкою Вікторією Гончаровою, матір’ю загиблого воїна Яна Гончарова. Вона поділилася спогадами про єдиного сина, якого втратила на фронті, й розповіла, що дає сили жити далі

Ян народився 6 січня 1991 року в Кременчуці в місцевому пологовому будинку. Ця довгоочікувана подія стала справжнім святом для Вікторії та Юрія Гончарових, які дуже чекали народження сина.

— В моїй родині хлопчиків не було, самі дівчата. Нас було 11 сестер, тому народження первістка чекали не тільки ми, а й вся наша сім’я. Можна сказати, що Ян «відкрив» чоловіче покоління нашої родини. Він ріс спокійною дитиною, багато читав, постійно щось майстрував. В його руках будь-яка річ набувала сенсу, — розповідає пані Вікторія.

Після закінчення школи № 1, хлопець вступив спочатку в машинобудівний технікум, після навчався в інституті імені Остроградського, а також пройшов курс в варшавському політеху за фахом програмування.

Працюючи на Кразі головним енергетиком, зустрів красиву дівчину Юлію, з якою створили нову сім’ю й народили сина Максима.

— Ми дуже раділи народженню онука. Правда, сину запропонували роботу в Варшаві й вони всі разом поїхали туди працювати. Повернулися лише через шість років, у 2020-му. Діти часто приходили до нас у гості, й здавалося в ті миті будинок наповнювався справжнім щастям — таке тепло вони приносили нам з батьком. Завжди, коли йшли, я виходила на балкон, махала їй у слід рукою й проводжала поглядом. Чомусь іноді мені приходила думка, що можу більш не побачити сина, але я не думала про погане, скоріш про те, що знов можуть поїхати… — каже жінка.

На жаль, сумні думки стали страшною реальністю. Вікторія зізнається, що й досі не може прийняти того, що трапилося, каже, що всі події відбуваються, немов уві сні.

Жінка згадує, що у 2022 році діти знов збиралися їхати до Варшави — в них вже виклик був на руках на 3 березня, але всі плани змінила війна.

За власним бажанням в перший день війни Ян прибув до військкомату для проходження військової служби. Оскільки за фахом він був програмістом та добре працював з оргтехнікою, йому запропонували залишитися в Кременчуцькому Районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Саме тут Ян проходив військову службу, вів облік офіцерського та сержантського складів, але постійно намагався перейти в іншу частину, яка бере участь у бойових діях.

— Про те, що син пішов служити, ми з чоловіком дізналися тижні через три після початку війни. Ян зізнався, що він вже військовослужбовець, але чим займається не сказав. Єдине, про що ми знали, що він знаходиться у військкоматі та іноді їздить у відрядження. Куди, по яких завданнях — син не розповідав, він і в дорослому віці був не багатослівним, — згадує Вікторія.

Ян не хотів хвилювати батьків, тому й не розповідав, що двічі вступав до штурмової бригади, але на заваді стала відсутність бойового досвіду. Не залишивши думки взяти участь в бойових діях, він подав документи до Головного розвідувального управління і його прийняли. Пройшов психологічне і фізичне тестування й був направлений на виконання бойового завдання у зону бойових дій.

— 7 червня 2023 року син прислав повідомлення, що їде й не знає, коли повернеться назад. Він вже неодноразово був у відрядженнях й завжди повертався, тому ми з батьком були впевнені в тому, що все буде добре й цього разу. Але 31 липня розвідувальна група Яна потрапила під обстріл й від осколкових поранень він загинув. Це трапилося поблизу села Кліщіївка, Донецької області, — зі сльозами згадує мати загиблого воїна.

Вона підкреслює, що син завжди був справжнім патріотом, всім серцем любив свою країну. А зараз на згадку про нього навіть фотографій спільних не залишилося. Й тільки 10-річний онук Максим дуже нагадує батька. Жінка каже, що часто дивлячись на хлопця, бачить повадки свого сина.

— Минув майже рік, але легше не стає. Намагаємось заповнити цю порожнечу роботою, спілкуванням з онуком, з невісткою, яка теж працює в Кременчуцькому РТЦК та СП, але все одно дуже важко, — зізнається жінка. — Коли син народився й ми обирали йому ім’я. то зупинилися саме на Яні, бо воно було пов’язане з енергією Марса, сильним, міцним, витривалим, розумним, найкращим. Майже все виправдалася, саме таким був наш Ян. На жаль, його земний шлях дуже швидко скінчився.

Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.