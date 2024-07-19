Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Як в Горішніх Плавнях створюють безпечні умови для навчання школярів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 133 Партнерський проєкт

У середині укриття передбачені автономне живлення від генератора, система припливно-витяжної вентиляції, пожежна сигналізація

Наприкінці минулого тижня міський голова Дмитро Биков та його перший заступник Олександр Чуприна відвідали школу № 3, де ознайомилися з перебігом робіт із будівництва укриття. Створення захисної споруди в одній із найбільших шкіл регіону розпочалося у вересні минулого року.

«Наразі приступили до завершального етапу будівництва найпростішого укриття ЗОШ № 3, — наголосив Дмитро Биков. — Проєктом передбачено захист для 600 осіб. Це забезпечить можливість проведення навчального процесу, попри оголошення "повітряних тривог"».

Міський голова розповів, що сучасний проєкт споруди цивільного захисту проходив державну експертизу з 2022 року, майже рік.

Вже повністю виконані роботи зі створення монолітної залізобетонної споруди, зверху якої буде виконано мощення з тротуарної плитки чорного і білого кольорів на кшталт шахової дошки.

«Згодом можливо будуть закуплені великі паркові шахи для гри школярів на перерві.

Також із боків майданчика буде облаштовано зелену зону для відпочинку з відповідним благоустроєм, — розкрив деталі міський голова. — Цей об’єкт заплановано здати в експлуатацію до 1 вересня. Він буде не лише безпечним, а й комфортним як для учнів, так і для педагогів та всього обслуговуючого персоналу».

Дмитро Биков також зазначив, що зовнішні частини будівлі утеплені пожежостійким пінополістиролом. У середині укриття передбачені автономне живлення від генератора, система припливно-витяжної вентиляції, пожежна сигналізація. Його буде облаштовано сидячими місцями, телевізором.

Також тут буде працювати медичний кабінет, туалетні кімнати. А після завершення війни частину площі укриття планують використовувати для занять спортом, уроків трудового навчання та інших освітніх цілей.

«В Україні не так багато укриттів, збудованих з нуля», — наголосив Олександр Чуприна.

Укриття в ЗОШ No 3, зазначив він, відповідає всім державним будівельним нормам (ДБН) України.

«Проєктна документація пройшла всі відповідні експертизи щодо енергозбереження, прокладання й монтажу інженерних мереж для водопостачання і водовідведення, вентиляції, санітарних норм — тобто усіх систем життєзабезпечення», — підсумував Олександр Чуприна.
0
Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх