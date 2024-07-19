Як в Горішніх Плавнях створюють безпечні умови для навчання школярів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 133 Партнерський проєкт

У середині укриття передбачені автономне живлення від генератора, система припливно-витяжної вентиляції, пожежна сигналізація

Наприкінці минулого тижня міський голова Дмитро Биков та його перший заступник Олександр Чуприна відвідали школу № 3, де ознайомилися з перебігом робіт із будівництва укриття. Створення захисної споруди в одній із найбільших шкіл регіону розпочалося у вересні минулого року.

«Наразі приступили до завершального етапу будівництва найпростішого укриття ЗОШ № 3, — наголосив Дмитро Биков. — Проєктом передбачено захист для 600 осіб. Це забезпечить можливість проведення навчального процесу, попри оголошення "повітряних тривог"».

Міський голова розповів, що сучасний проєкт споруди цивільного захисту проходив державну експертизу з 2022 року, майже рік.

Вже повністю виконані роботи зі створення монолітної залізобетонної споруди, зверху якої буде виконано мощення з тротуарної плитки чорного і білого кольорів на кшталт шахової дошки.

«Згодом можливо будуть закуплені великі паркові шахи для гри школярів на перерві. Також із боків майданчика буде облаштовано зелену зону для відпочинку з відповідним благоустроєм, — розкрив деталі міський голова. — Цей об’єкт заплановано здати в експлуатацію до 1 вересня. Він буде не лише безпечним, а й комфортним як для учнів, так і для педагогів та всього обслуговуючого персоналу».

Дмитро Биков також зазначив, що зовнішні частини будівлі утеплені пожежостійким пінополістиролом. У середині укриття передбачені автономне живлення від генератора, система припливно-витяжної вентиляції, пожежна сигналізація. Його буде облаштовано сидячими місцями, телевізором.

Також тут буде працювати медичний кабінет, туалетні кімнати. А після завершення війни частину площі укриття планують використовувати для занять спортом, уроків трудового навчання та інших освітніх цілей.

«В Україні не так багато укриттів, збудованих з нуля», — наголосив Олександр Чуприна.

Укриття в ЗОШ No 3, зазначив він, відповідає всім державним будівельним нормам (ДБН) України.

«Проєктна документація пройшла всі відповідні експертизи щодо енергозбереження, прокладання й монтажу інженерних мереж для водопостачання і водовідведення, вентиляції, санітарних норм — тобто усіх систем життєзабезпечення», — підсумував Олександр Чуприна.