Як в Горішніх Плавнях створюють безпечні умови для навчання школярів

У середині укриття передбачені автономне живлення від генератора, система припливно-витяжної вентиляції, пожежна сигналізація
Наприкінці минулого тижня міський голова Дмитро Биков та його перший заступник Олександр Чуприна відвідали школу № 3, де ознайомилися з перебігом робіт із будівництва укриття. Створення захисної споруди в одній із найбільших шкіл регіону розпочалося у вересні минулого року.
Міський голова розповів, що сучасний проєкт споруди цивільного захисту проходив державну експертизу з 2022 року, майже рік.
Вже повністю виконані роботи зі створення монолітної залізобетонної споруди, зверху якої буде виконано мощення з тротуарної плитки чорного і білого кольорів на кшталт шахової дошки.
«Згодом можливо будуть закуплені великі паркові шахи для гри школярів на перерві.
Також із боків майданчика буде облаштовано зелену зону для відпочинку з відповідним благоустроєм, — розкрив деталі міський голова. — Цей об’єкт заплановано здати в експлуатацію до 1 вересня. Він буде не лише безпечним, а й комфортним як для учнів, так і для педагогів та всього обслуговуючого персоналу».
Дмитро Биков також зазначив, що зовнішні частини будівлі утеплені пожежостійким пінополістиролом. У середині укриття передбачені автономне живлення від генератора, система припливно-витяжної вентиляції, пожежна сигналізація. Його буде облаштовано сидячими місцями, телевізором.
Також тут буде працювати медичний кабінет, туалетні кімнати. А після завершення війни частину площі укриття планують використовувати для занять спортом, уроків трудового навчання та інших освітніх цілей.
Укриття в ЗОШ No 3, зазначив він, відповідає всім державним будівельним нормам (ДБН) України.
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