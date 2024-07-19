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На кордоні зі Словаччиною прикордонники знайшли тіло 29-річного жителя Полтавщини

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 1 094

 

Ознак насильницької смерті не виявили

Учора, 18 липня, вночі прикордонний наряд відділу «Стужиця» Чопського загону знайшов за 2 кілометри від держрубежу невідому особу без ознак життя, повідомляють на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Під час патрулювання українсько-словацької ділянки кордону спрацював службовий собака, навчений на пошук людей. В ході подальшої перевірки військовослужбовці побачили труп чоловіка, який пролежав у лісі щонайменше декілька діб.

Поруч знайшли рюкзак з паспортом, особистими речами та грошима. За документами, загиблий є 29-річним жителем Полтавщини. Попередньо, ознак насильницької смерті не виявлено. Дату та причину смерті встановлять відповідні експерти.

З огляду на подію, Держприкордонслужба України наголошує на підвищеній небезпеці гірських походів, особливо для людей без необхідних знань, навичок та підготовки, адже такі пригоди можуть призводити до трагічних наслідків.

Нагадаємо, 3 липня прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали групу із десятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України з Угорщиною. Був серед них і мешканець Полтавської області. 

ПО ТЕМІ:

Українські чоловіки стали частіше перетинати кордон зі Словаччиною — прикордонники

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прикордонники кордон Словаччина перетин кордону смерть
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