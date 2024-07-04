Полтавець через поле прямував до Угорщини — прикордонники

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На Закарпатті наряд прикордонників затримав десятьох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон України

У середу, 3 липня, близько 12.00 прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали групу із десятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України з Угорщиною. Був серед них і мешканець Полтавської області. Таку інформацію надає пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Помітили прикордонники чоловіків, коли ті долали пшеничне поле у напрямку кордону. Усіх їх вдалося затримати, хоча двоє чоловіків і намагалися від прикордонників втекти.