Полтавець через поле прямував до Угорщини — прикордонники

На Закарпатті наряд прикордонників затримав десятьох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон України
У середу, 3 липня, близько 12.00 прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали групу із десятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України з Угорщиною. Був серед них і мешканець Полтавської області. Таку інформацію надає пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Помітили прикордонники чоловіків, коли ті долали пшеничне поле у напрямку кордону. Усіх їх вдалося затримати, хоча двоє чоловіків і намагалися від прикордонників втекти.
За даними прикордонників, троє чоловіків — мешканці Закарпаття, усі інші із Полтавщини, Житомирщини, Вінниччини, Запоріжжя, Харкова, Києва і Дніпра.
Кожен з них заплатив за вказаний до кордону маршрут від 7 до 10 тисяч доларів.
Нагадаємо, нещодавно мешканець Полтавщини намагався доплисти Тисою до Румунії, але натрапив на прикордонників.
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