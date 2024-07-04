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Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавець через поле прямував до Угорщини — прикордонники

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 362

 

На Закарпатті наряд прикордонників затримав десятьох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон України  

У середу, 3 липня, близько 12.00 прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали групу із десятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України з Угорщиною. Був серед них і мешканець Полтавської області. Таку інформацію надає пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Помітили прикордонники чоловіків, коли ті долали пшеничне поле у напрямку кордону. Усіх їх вдалося затримати, хоча двоє чоловіків і намагалися від прикордонників втекти.

За даними прикордонників, троє чоловіків — мешканці Закарпаття, усі інші із Полтавщини, Житомирщини, Вінниччини, Запоріжжя, Харкова, Києва і Дніпра.

 

Кожен з них заплатив за вказаний до кордону маршрут від 7 до 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, нещодавно мешканець Полтавщини намагався доплисти Тисою до Румунії, але натрапив на прикордонників.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Західне управління Держприкордонслужби Джерело відео: Західне управління Держприкордонслужби
Теги: кордон перетин кордону прикордонники
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