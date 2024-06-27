Житель Полтавщини намагався доплисти Тисою до Румунії, але натрапив на прикордонників

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Минулої доби на Закарпатті прикордонники викрили та затримали дві групи чоловіків, які планували нелегально подолати річку Тису для перетину державного кордону. Серед них був житель Полтавщини. Четверо з затриманих намагалися потрапити в Угорщину, ще троє — у Румунію. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Фейсбуці.

Першу групу порушників затримав прикордонний наряд від відділу прикордонної служби «Вилок». За 150 метрів до українсько-угорського кордону військовослужбовці зупинили чоловіків із гумовим човном. Троє з них приїхали на Закарпаття з Львівщини, один — із Запорізької області. Їх супроводжували двоє 14-річних підлітків. Прикордонники затримали підлітків і повідомили про ситуацію їхніх батьків та співробітників поліції, адже виявили ознаки адмінправопорушення, передбаченого ст. 184 КУпАП.

Кожен із човнярів заплатив невідомим особам, які обіцяли безперешкодний перетин кордону, по 10 тисяч доларів США за цей «сервіс».

Другу групу порушників затримали прикордонники відділу «Тячів». Двоє жителів Рівненщини та один житель Полтавщини планували переплисти Тису до Румунії. Вартість їхньої подорожі склала від 8 до 10 тисяч доларів з кожного.

Наразі оперативники загону ретельно вивчають деталі організації обох випадків незаконного переправлення осіб через державний кордон та встановлюють коло причетних осіб.

Стосовно усіх затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків, серед яких були й двоє мешканців Полтавщини, під час незаконної спроби перетнути кордон з Угорщиною.