Співпраця малого, середнього та великого бізнесу — єдиний шлях відновлення України, — Юрій Химич

Він взяв участь у КСВ-сніданку на тему «Ukraine Recovery Conference: інсайти для соціально відповідального бізнесу»
Генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич взяв участь у КСВ-сніданку на тему «Ukraine Recovery Conference: інсайти для соціально відповідального бізнесу». Ця подія відбулася на фоні конференції #URC2024, яка завершилась у Берліні два тижні тому.
Під час дискусії з керівницею асоціації цукровиків України «Укрцукор» Яною Кавушевською, директоркою з реклами та маркетингу «Епіцентру» Іриною Шинкаренко та радником віцепрем'єр-міністерки України з питань інтеграції в ЄС Олексієм Рябчиним, лідер програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo зазначив, що співпраця малого, середнього та великого бізнесу — єдиний шлях сталого та відповідального відновлення України.
На зустрічі також обговорювали питання необхідності глибшого розуміння українським бізнесом європейського ринку, зокрема важливості врахування кліматичних змін та ESG стандартів у стратегії розвитку компаній.
Нагадаємо, що раніше Химич розповів про виклики, які стоять перед Біланівським ГЗК, та плани розвитку. Нещодавно, на підприємстві Ferrexpo розповіли, що жінки активно освоюють професії, які раніше частіше обіймали чоловіки. В рамках престуру журналістам показали, як компанія впроваджує тенденції енергоефективності.
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