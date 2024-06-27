Співпраця малого, середнього та великого бізнесу — єдиний шлях відновлення України, — Юрій Химич

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 119 Новини компаній

Він взяв участь у КСВ-сніданку на тему «Ukraine Recovery Conference: інсайти для соціально відповідального бізнесу»

Генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич взяв участь у КСВ-сніданку на тему «Ukraine Recovery Conference: інсайти для соціально відповідального бізнесу». Ця подія відбулася на фоні конференції #URC2024, яка завершилась у Берліні два тижні тому.

Під час дискусії з керівницею асоціації цукровиків України «Укрцукор» Яною Кавушевською, директоркою з реклами та маркетингу «Епіцентру» Іриною Шинкаренко та радником віцепрем'єр-міністерки України з питань інтеграції в ЄС Олексієм Рябчиним, лідер програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo зазначив, що співпраця малого, середнього та великого бізнесу — єдиний шлях сталого та відповідального відновлення України.

На зустрічі також обговорювали питання необхідності глибшого розуміння українським бізнесом європейського ринку, зокрема важливості врахування кліматичних змін та ESG стандартів у стратегії розвитку компаній.