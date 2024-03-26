Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Інтерв'ю, Відео

Понад 10 гектарів сонячних панелей: як компанія Ferrexpo впроваджує тенденції енергоефективності

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 235

 

На підприємстві свідомо відмовилася від зеленого тарифу та виробляють електричну енергію, здатну виробляти розрахункову потужність у 5 мегаватів.

Учора, 26 березня компанія Ferrexpo влаштувала престур для представників місцевих та державних ЗМІ. Серед іншого журналістам показали сонячну електростанцію, як частково забезпечує потреби підприємства в електричній енергії. За словами начальника дільниці сонячної електростанції цеху мереж та підстанцій Ярослава Іванця, пілотний проєкт ввели в експлуатацію ще у 2021 році.

 

«Дана сонячна електростанція має розрахункову потужність у 5 мегаватів. Ferrexpo свідомо відмовилося від отримання від держави певних пільг та компенсацій, так званого зеленого тарифу. Вся згенерована електрична енергія станції використовується всередині комбінату. Ця станція побудована з метою економії закупівлі електричної енергії, зменшення викидів вуглецю в атмосферу, тобто, це шлях до декарбонізації, також, ми прагнемо підвищити конкурентну спроможність компанії на ринку збуту», розповів Ярослав Іванець.

 
Займає сонячна станція 10,2 гектара землі. За словами представників підприємства, встановлено 9 тисяч 696 сонячних панелей, 23 інвертори та дві комплектно-трансформаторні підстанції. Сонячна електростанція покриває лише невелику частину потреб компанії, констатує Ярослав Іванець. В планах, реалізувати більш глобальні проєкти.

«На цей час ми вже підготували технічне завдання проєктування другої сонячної електростанції. Там розрахункова потужність сягатиме 10,8 мегавата. Але, її будівництво буде вже після перемоги у війні», — зазначив Ярослав Іванець.


Нагадаємо, 60% електроенергії Ferrexpo походить з низьковуглецевих джерел.

0
Автор: Лідія Ярославська Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук Полтавщина ГЗК
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх