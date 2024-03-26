Понад 10 гектарів сонячних панелей: як компанія Ferrexpo впроваджує тенденції енергоефективності

На підприємстві свідомо відмовилася від зеленого тарифу та виробляють електричну енергію, здатну виробляти розрахункову потужність у 5 мегаватів.
Учора, 26 березня компанія Ferrexpo влаштувала престур для представників місцевих та державних ЗМІ. Серед іншого журналістам показали сонячну електростанцію, як частково забезпечує потреби підприємства в електричній енергії. За словами начальника дільниці сонячної електростанції цеху мереж та підстанцій Ярослава Іванця, пілотний проєкт ввели в експлуатацію ще у 2021 році.
Займає сонячна станція 10,2 гектара землі. За словами представників підприємства, встановлено 9 тисяч 696 сонячних панелей, 23 інвертори та дві комплектно-трансформаторні підстанції. Сонячна електростанція покриває лише невелику частину потреб компанії, констатує Ярослав Іванець. В планах, реалізувати більш глобальні проєкти.
Нагадаємо, 60% електроенергії Ferrexpo походить з низьковуглецевих джерел.
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