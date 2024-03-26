У гімназії на Полтавщині підлітки підірвали страйкбольну гранату — поліція

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 401

Учора, 25 березня, у Лип’янській гімназії на Карлівщині підлітки підірвали страйкбольну гранату. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як з’ясували правоохоронці, до закладу освіти гранату приніс 15-річний учень і дав її подивитися своєму 13-річному другові. Той же витягнув із гранати чеку, злякався і кинув боєприпас на підлогу — граната вибухнула, а приміщення заповнив дим. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав.

Поліція встановила, що гранату 15-річний хлопець взяв у будинку, де проживає його дід.

На батьків обох хлопців ювенальні поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Вони мають сплатити штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині військовий підірвав гранату на подвір'ї знайомого, щоб його залякати.

*фото ілюстративне