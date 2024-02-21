«Чекаємо на закінчення війни», — Химич про виклики, які стоять перед Біланівським ГЗК, та плани розвитку

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 199

Генеральний директор Біланівського ГЗК (БГЗК) та лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич розповів GMK Center про плани розвитку підприємства.

— До повномасштабного вторгнення ми планували, що у четвертому кварталі 2023 року дістанемося рудного тіла Біланівського родовища. Проте, 2021 року Рада нацбезпеки й оборони відкликала один зі спецдозволів, а саме на розробку Галещинського родовища. Це було несподівано для нас, адже для такого рішення не було і немає жодних підстав. Ми ініціювали судовий позов і наразі відстоюємо свою позицію в судах, — розповів Химич.

За його словами, на Біланівському родовищі розкривні роботи наразі не проводять через обмежене фінансування. Проте виконують майже всі роботи щодо підтримки умов ліцензійної угоди та з реалізації інфраструктурних проєктів.

— Ми в постійному зв’язку з підрядною організацією, готовою відновити роботи за сприятливої ситуації. Наразі ми не знаємо, коли знову з’явиться можливість проводити гірничодобувні роботи. Чекаємо на закінчення війни, на вирішення ситуації з блокуванням морських портів, що надасть можливість виконувати фінансування проєктів розвитку.

Проєкт розкриття Біланівського родовища імплементований у стратегію нарощування потужностей Ferrexpo — виробляти на рік до 24 мільйонів тонн залізорудних окатків замість існуючих 12 мільйонів тонн. Для цього потрібно виконати суттєву модернізацію цеху виробництва окатків дробильно-збагачувальної фабрики на Полтавському ГЗК й проводити розкривні роботи Біланівського родовища.

Біланівське родовище — одне з найбільших родовищ залізної руди в Європі, яке містить запаси сировини в розмірі 1,7 мільярда тонн, але щоб доставляти видобуту руду з Біланівського на Полтавський ГЗК, за словами Химича, потрібно виконати великий обсяг роботи, зокрема й будівництво технологічної автомобільної та залізничної доріг, реконструкцію низки ліній електропередач, оптоволоконних ліній зв’язку, магістрального газопроводу, який проходить між Біланівським та Єристівським ГЗК.

— На більшість із вищеперерахованих робіт уже маємо необхідні погодження. Станом на початок лютого більше тисячі гектарів землі є орендованими або знаходяться у власності БГЗК, і приблизно інших 500 га ми вже викупили й вони знаходяться на різних стадіях оформлення. Загалом землі в нас достатньо для виконання 10-річного плану ведення гірничих робіт та розміщення відвалів, — розповів гендиректор Біланівського ГЗК.

Одним із найголовніших питань залишається перебудова залізничної інфраструктури УЗ, а саме — виніс ділянки Потоки-Нова Галещина. Наразі підприємство знаходиться на стадії отримання чергових погоджень відповідних структур.