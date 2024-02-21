«Чекаємо на закінчення війни», — Химич про виклики, які стоять перед Біланівським ГЗК, та плани розвитку

Біланівське родовище — одне з найбільших родовищ залізної руди в Європі, яке містить запаси сировини в розмірі 1,7 мільярда тонн
Генеральний директор Біланівського ГЗК (БГЗК) та лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич розповів GMK Center про плани розвитку підприємства.
За його словами, на Біланівському родовищі розкривні роботи наразі не проводять через обмежене фінансування. Проте виконують майже всі роботи щодо підтримки умов ліцензійної угоди та з реалізації інфраструктурних проєктів.
Проєкт розкриття Біланівського родовища імплементований у стратегію нарощування потужностей Ferrexpo — виробляти на рік до 24 мільйонів тонн залізорудних окатків замість існуючих 12 мільйонів тонн. Для цього потрібно виконати суттєву модернізацію цеху виробництва окатків дробильно-збагачувальної фабрики на Полтавському ГЗК й проводити розкривні роботи Біланівського родовища.
Біланівське родовище — одне з найбільших родовищ залізної руди в Європі, яке містить запаси сировини в розмірі 1,7 мільярда тонн, але щоб доставляти видобуту руду з Біланівського на Полтавський ГЗК, за словами Химича, потрібно виконати великий обсяг роботи, зокрема й будівництво технологічної автомобільної та залізничної доріг, реконструкцію низки ліній електропередач, оптоволоконних ліній зв’язку, магістрального газопроводу, який проходить між Біланівським та Єристівським ГЗК.
Одним із найголовніших питань залишається перебудова залізничної інфраструктури УЗ, а саме — виніс ділянки Потоки-Нова Галещина. Наразі підприємство знаходиться на стадії отримання чергових погоджень відповідних структур.