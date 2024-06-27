В сквері Бабаєва фарбують лавки — фотофакт

У сквері Бабаєва працівники КП «Благоустрій Кременчука» проводять роботи з благоустрою території.
У частині скверу, розташованій близько вулиці Небесної Сотні, фарбують лавки.
Для привернення уваги їх огородили стрічками, на яких розмістили попереджувальні об’яви «Обережно, пофарбовано!».
Але кременчужанам, що вирішили відпочити в тіні дерев, все одно треба бути уважними, щоб не вимазатися у фарбу.
Перед тим, як сісти на лавку, переконайтеся, що вашому одягу ніщо не загрожує.
Раніше ми писали, що у сквері Бабаєва висадили квіти.
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