В сквері Бабаєва фарбують лавки — фотофакт

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 208

У сквері Бабаєва працівники КП «Благоустрій Кременчука» проводять роботи з благоустрою території.

У частині скверу, розташованій близько вулиці Небесної Сотні, фарбують лавки.

Для привернення уваги їх огородили стрічками, на яких розмістили попереджувальні об’яви «Обережно, пофарбовано!».

Але кременчужанам, що вирішили відпочити в тіні дерев, все одно треба бути уважними, щоб не вимазатися у фарбу.

Перед тим, як сісти на лавку, переконайтеся, що вашому одягу ніщо не загрожує.

Раніше ми писали, що у сквері Бабаєва висадили квіти.