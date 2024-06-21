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Двоє полтавців намагалися незаконно перетнути кордон: шлях до Угорщини їм вказували діти

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 545

 

За свою незавершену «подорож» до сусідньої країни чоловіки заплатили від 8 до 11 тисяч доларів

Днями на Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків, серед яких були й двоє мешканців Полтавщини, під час незаконної спроби перетнути кордон з Угорщиною. Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За попередніми даними, військовослужбовці зупинили мікроавтобус за 450 м від державного кордону з Угорщиною. Водій та 8 чоловіків — двоє мешканців Полтавщини, двоє закарпатців, двоє жителів Київщини та ще двоє із Харківської та Львівської областей. За послуги перевізника та вказаний шлях до кордону усі вони заплатили від 8 до 11 тисяч доларів.

Прикордонники продовжили пошукові заходи та у чагарнику на березі Тиси виявили трьох неповнолітніх хлопців із гумовим човном. Підлітки зізналися, що чекали на цю групу чоловіків, бо мали віддати їм човен та показати, де знаходиться кордон.

На усіх затриманих прикордонники склали адмінпротоколи та скерували справи до суду. Оперативники продовжують вивчати організацію незаконного переправлення чоловіків за кордон, аби виявити усіх причетних осіб.

Щодо водія, який віз чоловіків до кордону, прикордонники передали усю інформацію представникам Нацполіції — у його діях вбачаються ознаки злочину за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у квітні прикордонники затримали 20-річного полтавця, який пішки намагався перетнути кордон зі Словаччиною.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держприкордонслужба
Теги: кордон перетин кордону прикордонники
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