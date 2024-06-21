Як на Полтавщині працює спеціалізований центр поліції із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 152

Мова не тільки про військових, але й про цивільних осіб, які могли потрапити в полон або загинули на окупованих та деокупованих територіях

Наприкінці травня цього року на базі Слідчого управління обласної поліції розпочав роботу Центр, який спеціалізується на розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації невпізнаних тіл в умовах воєнного стану. З-поміж основних завдань Центру:

збір та аналіз інформації про місце зникнення особи;

відбір біологічних зразків у родичів та речових доказів, необхідних для ідентифікації осіб;

консультування громадян, які втратили зв’язок з близькими.

Детальніше про його роботу розповіла пресслужба поліції Полтавщини.

Мова не тільки про військових, але й про цивільних осіб, які могли потрапити в полон або загинули на окупованих та деокупованих територіях.

До складу центру входять працівники слідчих та аналітичних підрозділів, оперативники та спеціалісти-криміналісти. Відповідно до інформації старшого слідчого-криміналіста Слідчого управління поліції Полтавщини Олександра Мартинюка (який є представником спеціалізованого підрозділу) у Центрі громадяни можуть отримати інформацію щодо алгоритму та порядку дій, подати заяву про безвісне зникнення близької людини та надати інформацію, що сприятиме проведенню заходів зі встановлення її місцеперебування.

Окрім того, фахівці Центру можуть надати інформацію про стан розшуку людини та відібрати у кровних родичів біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи з метою визначення ДНК-профілю зниклого.

Про алгоритм подачі заяви для рідних безвісно зниклих

Олександр Мартинюк зазначив, що не потрібно чекати три дні. Можна відразу звертатися до найближчого підрозділу поліції за місцем проживання (свого або зниклої особи), як тільки було втрачено зв’язок з людиною.

«У кожному районному підрозділі поліції є черговий слідчий, уповноважений приймати заяву. Якщо у родичів на руках немає усіх необхідних документів, після реєстрації кримінального провадження слідчий має надіслати відповідні запити на отримання інформації до державних органів та установ. Поліція співпрацює з ТЦК, військовими частинами та військовою службою правопорядку», — пояснив підполковник поліції.

За наявності інформації про потрапляння військового у полон спеццентр поліції обов’язково інформує про це Національний центр розбудови миру та Об’єднаний центр з розшуку полонених осіб.

Якщо немає кровних родичів

Олександр Мартинюк пояснив, що близькі родичі, ДНК-профіль яких може допомогти ідентифікувати особу зниклого, – це батьки, діти, рідні брати та сестри. Але якщо таких немає, а заява надійшла, приміром, від знайомих або товаришів по службі, то слідчий виносить постанову про вилучення особистих речей зниклого, які можуть містити біологічний матеріал (зубна щітка, бритва, гребінець, сорочка та інші).

Як працюють з відібраним у родичів букальним епітелієм

Його беруть методом зіскрібання спеціальним аплікатором з внутрішньої поверхні щоки. Зразки біологічного матеріалу направляють на експрес-тест, який проводять спеціалісти-криміналісти Слідчого управління за допомогою технічного приладу Andy 6C.

Як пояснив начальник відділу криміналістичного забезпечення Слідчого управління обласної поліції Василь Лялін, апаратний комплекс дозволяє протягом 90 хвилин визначити ДНК-профіль людини та перевести його в числове значення. Надалі отримані дані (які заносяться до бази) можуть бути використані для ідентифікації особи безвісно зниклої людини. Процес порівняння відбувається автоматично.

Василь Лялін наголосив, що результати автоматизованого дослідження мають високу точність. Прилад Andy 6C не допустив жодної похибки за майже два роки використання.

Якщо поліція встановить, що розшукувана людина загинула. Призначається молекулярно-генетична експертиза, яку проводить Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Експерти порівнюють отриману геномну інформацію зниклої людини з попередньо зацифрованими даними генетичних профілів рідних.

Як підготуватися до забору букального епітелію

Начальник криміналістичного підрозділу Василь Лялін радить громадянам, які звертаються до поліції з приводу розшуку безвісно зниклого в умовах воєнного стану, до проведення процедури не вживати алкоголю та не палити. Щоб очистити ротову порожнину перед забором епітелію, людині дають попити води.

Прийом громадян фахівцями Спеціалізованого центру із розшуку зниклих безвісти за особливих обставин здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00 за попереднім узгодженням за наступними номерами: (0532) 51-75-76, 050-407-43-30 (карний розшук), (0532) 51-02-24, 050 515-50-63 (слідче управління).

Також для отримання інформації та консультації можна звернутись до будь-якого територіального підрозділу поліції.

Нагадаємо, Кременчуцьке районне управління поліції розшукує 38-річного кременчужанина Сергія Шамрая. Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло поліціянтам від його матері 9 червня. Вчора, 19 червня, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» вчергове звернувся брат зниклого чоловіка й розповів, що й досі немає жодної інформації про місце знаходження Сергія Шамрая.