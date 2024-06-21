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З 13.00 обсяг обмежень споживання електроенергії буде більшим — Укренерго (уточнено, доповнено)

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 431

 

На Полтавщині через це змінили графік, який діятиме вночі, з 22.00

Сьогодні, 21 червня, заходи обмеження споживання електроенергії діють протягом всієї доби. З 13.00 обсяг обмежень буде більшим. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Причина — складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, мають повідомити обленерго. 

Доповнено:

За повідомленням «Полтаваобленерго», змінився графік, що діятиме вночі.

З 22.00 до 24.00 графік скоригували:

 

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже семи з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго відключення електроенергії
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