Кременчужанам радять не купатися у Дніпрі на центральному пляжі

Санітарні лікарі провели аналіз води Дніпра у межах центрального пляжу і не рекомендують громадянам там купатися. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Проби на дослідження якості води у місцях масового відпочинку громадян відбирають щотижня. Останні результати санітарно-мікробіологічного дослідження від 21.06.2024 показали, що якість води у Дніпрі не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам:
Якість води у річці Сухий Кагамлик знаходиться на гранично допустимому рівні:
Отож медики не рекомендують громадянам купатися у Дніпрі у межах центрального пляжу, а також не використовувати воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.
Нагадаємо, на початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.