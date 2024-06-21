Кременчужанам радять не купатися у Дніпрі на центральному пляжі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 327

Санітарні лікарі провели аналіз води Дніпра у межах центрального пляжу і не рекомендують громадянам там купатися. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Проби на дослідження якості води у місцях масового відпочинку громадян відбирають щотижня. Останні результати санітарно-мікробіологічного дослідження від 21.06.2024 показали, що якість води у Дніпрі не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам:

центральний пляж: індекс ЛКП (лактопозитивної палички) — початок пляжу 13 000 кінець пляжу 23 000, (допустиме значення — 5 000).

Якість води у річці Сухий Кагамлик знаходиться на гранично допустимому рівні:

пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» — початок пляжу 5 000, кінець пляжу 5 000, (допустиме значення — 5 000).

Отож медики не рекомендують громадянам купатися у Дніпрі у межах центрального пляжу, а також не використовувати воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.

Нагадаємо, на початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.