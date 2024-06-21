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Кременчужани можуть перевірити себе на знання Конституції України

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 109

 

Знавці отримають сертифікати

Освітня платформа національного фестивалю «Код Нації» оголошує проведення тестування на знання Конституції України, яке присвячене 28-й річниці прийняття основного закону нашої держави, повідомляє пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Усі охочі мають можливість випробувати ерудицію та перевірити знання щодо фундаментальних принципів нашої держави.

Методичне забезпечення тестування здійснюється освітньою платформою фестивалю (технічна складова) у співпраці з кандидатом юридичних наук, старшим викладачем кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Богданом Мохончуком.

Зареєструватись на тестування можна на сайті з 18.06 по 18.07.

Скласти тестування можна з 28.06 по 28.07. Сертифікат знавця Конституції України учасники отримають одразу після складання тестування.

Нагадаємо, що торік «Кременчуцький Телеграф» запитав у містян, чи знають вони, коли в Україні прийняли конституцію. Відповіді можна прочитати у матеріалі: Опитування ТЪ до Дня Конституції України.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: radiosvoboda.org
Теги: тестування конституція День Конституції
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