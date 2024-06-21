Харківський апеляційний суд підтвердив легітимність тарифів Полтаватеплоенерго для Кременчука

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Другий адміністративний апеляційний суд у Харкові залишив в силі рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 7 лютого 2024 року, повідомляє пресслужба Полтаватеплоенерго.

Апеляційну скаргу подала громадська організація «Полтавщина за справедливість» від імені міських підприємців, які вимагали визнати протиправними та нечинними встановлені для ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» тарифи на централізоване теплопостачання, включаючи ті, що застосовуються для споживачів на лівобережжі Кременчука.

Однак суд другої інстанції підтвердив легітимність тарифів на централізоване теплопостачання, що діють у нашому місті.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. Відновлювали структурні підрозділи коштом державного та обласного бюджетів.

Опалювальний сезон минулого року розпочався майже вчасно, але згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область ведуть нерівний бій щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу Кременчуцька ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго». У вересні 2023 року обласне керівництво хотіло передати ТЕЦ у власність Міністерства оборони України.