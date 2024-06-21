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СБУ ліквідувала схеми для ухилянтів на Полтавщині та в інших регіонах України

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 362

 

Вартість послуг за фіктивні документи сягала до $12 тис.

Служба безпеки України ліквідувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. В результаті комплексних заходів у різних регіонах країни затримали понад 10 організаторів цих оборудок, серед яких посадовці територіальних центрів комплектування (ТЦК) та військово-лікарських комісій (ВЛК). 

Як повідомила пресслужба СБУ, на Полтавщині повідомили про підозру очільнику районної військово-лікарської комісії та трьом його підлеглим. Посадовці видавали фіктивні діагнози для ухилянтів, які навіть не проходили медогляд, а просто купували документи у ВЛК.

За інформацією пресслужби поліції Полтавщини, про підозру у службовому підробленні та пособництві в ухиленні від мобілізації повідомили 4 лікарям ВЛК при Миргородському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Фігурантам вже обрали запобіжні заходи. Також встановлюється причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб територіальної ВЛК. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Відповідно до інформації очільника поліції Полтавщини, замовні документи спільники оформляли без присутності військовозобов’язаних. Завдяки отриманим довідкам ВЛК двом ухилянтам вдалося уникнути мобілізації з подальшим перетином кордону.

— Під час обшуків слідчі вилучили довідки з недостовірними відомостями про проходження ВЛК та визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби з виключенням їх з військового обліку. Фіктивні документи вже скасовані рішенням Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил України, — розповів Євген Рогачов.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 366 (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) та ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період) Кримінального кодексу України.

В інших регіонах

  • На Дніпропетровщині співробітники СБУ нейтралізували злочинне угруповання, яке продавало фіктивні посвідчення про непридатність до служби за станом здоров’я. Організатором схеми був очільник районного ТЦК у Кривому Розі, який залучив до незаконної діяльності своїх підлеглих та посадовців місцевих лікарень. Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану зброю та понад 3,5 млн грн готівки.
  • У Черкасах викрили керівника підрозділу комунального підприємства міськради, який продавав ухилянтам «місця» в реєстрі наркозалежних обласного наркодиспансеру. До діяльності було залучено завідувачку відділення та лікаря-нарколога.
  • На Одещині правоохоронці викрили ділків, які оформлювали військовозобов’язаним фальшиве батьківство над неповнолітніми для виїзду за кордон.
  • У Хмельницькому затримано двох ділків, які продавали підроблені меддовідки про наявність II групи інвалідності.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур, Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та Черкаської окружної прокуратури.

Вартість послуг за фіктивні документи сягала до 12 тисяч доларів США.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ ВЛК ТЦК та СП ухилянти ухилення від мобілізації
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