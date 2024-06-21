СБУ ліквідувала схеми для ухилянтів на Полтавщині та в інших регіонах України

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 362

Служба безпеки України ліквідувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. В результаті комплексних заходів у різних регіонах країни затримали понад 10 організаторів цих оборудок, серед яких посадовці територіальних центрів комплектування (ТЦК) та військово-лікарських комісій (ВЛК).

Як повідомила пресслужба СБУ, на Полтавщині повідомили про підозру очільнику районної військово-лікарської комісії та трьом його підлеглим. Посадовці видавали фіктивні діагнози для ухилянтів, які навіть не проходили медогляд, а просто купували документи у ВЛК.

За інформацією пресслужби поліції Полтавщини, про підозру у службовому підробленні та пособництві в ухиленні від мобілізації повідомили 4 лікарям ВЛК при Миргородському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Фігурантам вже обрали запобіжні заходи. Також встановлюється причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб територіальної ВЛК. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Відповідно до інформації очільника поліції Полтавщини, замовні документи спільники оформляли без присутності військовозобов’язаних. Завдяки отриманим довідкам ВЛК двом ухилянтам вдалося уникнути мобілізації з подальшим перетином кордону.

— Під час обшуків слідчі вилучили довідки з недостовірними відомостями про проходження ВЛК та визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби з виключенням їх з військового обліку. Фіктивні документи вже скасовані рішенням Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил України, — розповів Євген Рогачов.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 366 (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) та ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період) Кримінального кодексу України.