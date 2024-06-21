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Підозру отримав російський актор з Кременчука Гогунський, який закликав до війни проти України

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 151 Коментарів: 1

 

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта 

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта з Кременчука Віталія Гогунського, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України. За даними пресслужби СБУ, зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих РФ територіях України.

При цьому виступає із «патріотичними» піснями на концертах перед сім’ями учасників т.зв. «СВО» та перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України.

Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни РФ проти України на медіамайданчиках рупорів кремля. Під час ефірів висловлювався на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Обвинувальний акт скеровано до суду. За такі злочини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала схеми для ухилянтів на Полтавщині та в інших регіонах України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна актор СБУ
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Коментарі: 1

4 474
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:59

Івушкін, читай уважно, за шо тебе судитимуть . 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);


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