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У Харкові судитимуть полтавську медсестру, яка робила фейкові документи про інвалідність за 200 тисяч гривень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Перевіряється також питання щодо сприяння медсестрою оформлення «інвалідності» чоловікам призовного віку

У Харкові судитимуть полтавську медсестру, яка, за даними слідства, робила фейкові документи для оформлення інвалідності. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що медсестра однієї з установ у Полтавській області підшукувала людей та «допомагала» їм оформлювати фейкову інвалідність. Вона розв’язувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження та стаціонарного лікування без їх фактичного проходження. Це дозволяло отримати інвалідність, гроші та інші «привілеї».

Вартість такої «послуги» складала 200 тис. грн. Медсестра вимагала аванс у 15 тис. грн, а потім систематично дзвонила та повідомляла «клієнтів», вимагаючи решту суми.

 

На початку квітня 2024 року правоохоронці затримали медсестру в Харкові під час отримання другої частини суми у розмірі 185 тис. грн від «клієнтки», якій вона «допомагала» в оформленні інвалідності 2 групи.

Правоохоронці встановлюють всі епізоди злочинної діяльності медсестри та суму коштів, яку вона встигла отримати від реалізації своєї «схеми». Перевіряється також питання щодо сприяння медсестрою оформлення «інвалідності» чоловікам призовного віку. Слідство триває.

Медсестру судитимуть у Жовтневому районному суді міста Харкова. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нагадаємо, на Полтавщині судитимуть чоловіка, який продавав ухилянтам службові посвідчення представників громадської організації.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: медсестра довідка довідка про інвалідність
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