Якість води на пляжах Кременчука відповідає санітарно-гігієнічним вимогам – купатися можна

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На вихідні дня метеорологи обіцяють теплу погоду, тож є можливість скористатися нагодою та гарно відпочити

За інформацією Кременчуцького відокремленого підрозділу ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», який проводить щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води на пляжах міста, якість води у відкритих водоймах Кременчука відповідає санітарним нормам.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

За результатами досліджень від 7 червня 2024 року показники мікробіологічної забрудненості (індекс лактозопозитивної палички - ЛКП) води на річках Дніпро та Сухий Кагамлик відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а саме:

центральний пляж на Дніпрі - індекс ЛКП на початку пляжу складає 1300, а на кінці пляжу 500 одиниць (допустиме значення – 5 000).

пляж на Сухому Кагамлику в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - на початку та в кінці пляжу - 500 (допустиме значення – 5 000).

Нагадаємо, наприкінці червня якість води у Дніпрі та Сухому Кагамлику в Кременчуці зазвичай різко погіршується і вже не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам — тоді вона кишить кишковою паличкою. І так відбувається щорічно та продовжується аж до восени.



