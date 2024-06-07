Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Якість води на пляжах Кременчука відповідає санітарно-гігієнічним вимогам – купатися можна

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 59

 

На вихідні дня метеорологи обіцяють теплу погоду, тож є можливість скористатися нагодою та гарно відпочити

За інформацією Кременчуцького відокремленого підрозділу ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», який проводить щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води на пляжах міста, якість води у відкритих водоймах Кременчука відповідає санітарним нормам.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

За результатами досліджень від 7 червня 2024 року показники мікробіологічної забрудненості (індекс лактозопозитивної палички - ЛКП) води на річках Дніпро та Сухий Кагамлик відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а саме:

  • центральний пляж на Дніпрі - індекс ЛКП на початку пляжу складає 1300, а на кінці пляжу 500 одиниць (допустиме значення – 5 000).
  • пляж на Сухому Кагамлику в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - на початку та в кінці пляжу - 500 (допустиме значення – 5 000).

Нагадаємо, наприкінці червня якість води у Дніпрі та Сухому Кагамлику в Кременчуці зазвичай різко погіршується і вже не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам — тоді вона кишить кишковою паличкою. І так відбувається щорічно та продовжується аж до восени.

 


ПО ТЕМІ:

На центральному пляжі Кременчука рівень забруднення у 5 разів перевищує норму — на Кагамлику ще більше

Купатись на пляжах Кременчука все ще не можна 

Рівень мікробіологічної забрудненості Дніпра і Сухого Кагамлику у 26 разів перевищує норму

У Кременчуці сьогодні спекотно, вода у Дніпрі чиста й прохолодна, а людей на пляжі небагато

0
Автор: Віктор Крук
Теги: пляжі якість води забруднення Дніпро Сухий Кагамлик
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх