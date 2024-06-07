Які захворювання у Кременчуцькій громаді зафіксували за минулий тиждень

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 86

Загалом в області фіксують перевищення показника захворюваності на скарлатину за середнє багаторічне значення, є збільшення захворюваності на віспу. Збільшилась кількість жителів з хворобою Лайма

З 27 травня по 2 червня у Кременчуцькій громаді зареєстрували 9 випадків гострих кишкових інфекцій. 8 з них виявили у дітей. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 7 червня з посиланням на Кременчуцький районний відокремлений підрозділ Державної Установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України.

У громаді також виявили 1 випадок кашлюка та 10 випадків скарлатини серед дітей, 28 випадків вітряної віспи, у тому числі 24 - серед дітей. У 3 жителів Кременчуцької громади виявили хворобу Лайма.

Загалом в області за тиждень виявили 93 випадки гострих кишкових інфекцій — це на 36 випадків більше у порівнянні з минулим тижнем. Водночас кількість захворілих менша середнього багаторічного показника, зазначили у центрі профілактики.

На Полтавщині також фіксують значне перевищення показника захворюваності на скарлатину за середнє багаторічне значення. Є перевищення також захворюваності на віспу, але показник в межах 2-х стандартних відхилень. Цьогоріч на хворобу Лайма захворіло більше людей, аніж торік.

Нагадаємо, у березні мережею почали ширитися повідомлення про ніби-то спалах хвороби Лайма на Полтавщині. Журналісти видання VoxCheck проаналізували та спростували цю інформацію.