«Борються за нас, з вами, за наше життя». У Кременчуці попрощались з військовим Олексієм Вавелюком

Чоловік загинув 30 травня під час виконання бойового завдання поблизу міста Красногорівка на Донеччині
7 червня у Міському палаці культури попрощались з військовослужбовцем Олексієм Вавелюком.
За словами військового з позивним «Лиман», чоловіка мобілізували 13 лютого 2024 року. Після базового курсу навчання та як здобув військову спеціальність, Олексія перевели у військову частину, яка виконує бойові завдання по захисту України.
Чоловік загинув 30 травня під час виконання бойового завдання поблизу міста Красногорівка на Донеччині.
Олексій навчався у гімназії № 16 і закінчив 8 класів. Директор навчального закладу Олексій Довбня розповідає, що «Альоша був доброю людиною».
Він додає, що Олексій був «тихенький, людяний. Ось сьогодні цього, мабуть, часто бракує в нас. Але він такий був. І хоч би що там було, але він пішов захищати нашу державу».
Довбня каже, що сама родина загиблого родом з Росії, але на сьогодні її«нащадки воюють проти отієї злої, ненависної держави».
У полеглого бійця лишилися мати та син. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховали Олексія Вавелюка на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.