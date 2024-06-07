«Борються за нас, з вами, за наше життя». У Кременчуці попрощались з військовим Олексієм Вавелюком

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Чоловік загинув 30 травня під час виконання бойового завдання поблизу міста Красногорівка на Донеччині

7 червня у Міському палаці культури попрощались з військовослужбовцем Олексієм Вавелюком.

За словами військового з позивним «Лиман», чоловіка мобілізували 13 лютого 2024 року. Після базового курсу навчання та як здобув військову спеціальність, Олексія перевели у військову частину, яка виконує бойові завдання по захисту України.

Чоловік загинув 30 травня під час виконання бойового завдання поблизу міста Красногорівка на Донеччині.

— Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях, — каже «Лиман».

Олексій навчався у гімназії № 16 і закінчив 8 класів. Директор навчального закладу Олексій Довбня розповідає, що «Альоша був доброю людиною».

— Він був одружений. У нього народився син. Якщо ви сьогодні бачили в залі, цей син на фронті. Він спеціально приїхав, щоб провести свого батька в останню путь, — каже директор гімназії.

Він додає, що Олексій був «тихенький, людяний. Ось сьогодні цього, мабуть, часто бракує в нас. Але він такий був. І хоч би що там було, але він пішов захищати нашу державу».

Довбня каже, що сама родина загиблого родом з Росії, але на сьогодні її«нащадки воюють проти отієї злої, ненависної держави».

— Ці люди живуть в країну, яку її полюбили, щиро полюбили. І борються за нас, з вами, за наше життя, — говорить Олексій Довбня.

У полеглого бійця лишилися мати та син. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховали Олексія Вавелюка на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.