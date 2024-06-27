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«Укріплення на кар'єрі «Кварц» поки немає можливості зробити», — РВА

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 400

 

Усі необхідні роботи поки немає можливості провести через графіки знеструмлення, які застосовують на кар'єрі  

Розпочати роботу по укріпленню кар'єру «Кварц» поки немає можливості. Про це 27 червня під час ранкового брифінгу розповів виконувач обов’язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

 

За його словами, і Кременчуцька міська рада, і райвійськадміністарція постійно тримають на контролі ситуацію на кар'єрі. 

— За даними технічних працівників кар'єру, там наразі є грунтові води, які спочатку потрібно відкачати, а потім уже проводити укріплення. Проте із нинішніми відключеннями світла відкачати цю воду наразі неможливо. Там досить великі об'єми води, потрібне постійне живлення електроенергією. А на підприємстві світло за графіками вимикають також, — каже Даценко.

У Кременчуцькій РВА уже була зустріч із керівником АТ «Полтаваобленерго» з цього приводу, проте на підприємстві сказали, що не вимикати світло на кар'єрі не входить до їхньої компетенції. Керівництво РВА надіслало відповідний запит у Полтавську облвійськадміністрацію, проте відповіді наразі поки що немає.

Що відомо про зсув на кар'єрі «Кварц»

Перший зсув на кар'єрі стався 25 квітня. Тоді обвалилося близько 30 кубометрів грунту. За словами Артема Даценка, тоді відразу була зібрана комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Органи ДСНС та Кременчуцька міська рада отримали завдання забезпечити карантинну зону, куди не можна доходити мешканцям прилеглих територій. 

Тоді огороджену карантинну територію поділили на дві зони — 50 м та 150 м. У КРВА говорять, що станом на сьогодні зсув уже дістався до 50-метрової зони. Проте, за розрахунками спеціалістів, дійти до житлових будинків він не має. 

— Усі заходи, які були прописані рішенням комісії  ТЕБ та НС виконуються, територія огороджена, людей туди не допускають. А далі кожен тиждень спостерігаємо, нам надсилається уся інформація. Усі знають, як реагувати у будь-яких випадках, — стверджує Артем Даценко.

Нагадаємо, про ситуацію на кар'єрі відзвітував у вівторок, 25 червня, і міський голова Віталій Малецький. За його словами, міська влада поки спостерігає за процесом. А для уникнення зсуву у санітарно-захисній зоні необхідно було заборонити копати городи, погреби та встановлювати будівлі. 


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Автор: Яна Гудзь
Теги: кар'єр Кварц КРВА підтоплення
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